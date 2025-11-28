感恩節身障青年獻畫作 岡山障福回顧成長軌跡

高雄市岡山身心障礙福利服務中心（後簡稱岡山障福中心）與高雄市立圖書館岡山分館共同舉辦的「有您真好・回望秋收」身心障礙者藝術展演，27日上午盛大開幕。本次展覽延續 10 月於科工館展出的作品，並以感恩節重新串連「回望、感恩、收成」三大主題，呈現身障青年一年來的學習軌跡與創作成果。

開幕式由身障青年擔任主持人，並以木箱鼓暖場，象徵創作者不僅是展覽主角，更能站上舞台向大眾介紹自己。會後由岡山小作所身障青年進行粉彩書籤教學，讓民眾體驗和諧粉彩創作。活動中，平安基金會副執行長林耀明分享感恩節起源，呼應策展主題「有您真好」，並提到身心障礙藝術課程已推動第五年，巡迴展覽邁入第四年，在專業團隊的陪伴下，讓身障者透過創作，找回希望與自信，同時感謝社區長期支持。

岡山圖書分館主任朱品錡提到，圖書館致力推動文化平權，讓每個人都能擁有公平的展演機會。多年來館方與中心合作辦理展覽與報佳音活動，本次展區自一樓延伸至三樓梯間，沿途展出 1 至 12 月粉彩月曆作品，作品多以季節與節慶為主題，讓民眾以「行走式觀展」方式，感受創作者在不同月份的觀察、情緒與色彩變化，作品旁的小語，也成為溫暖觀展者的力量。

其中 10 月的「感恩滿滿」象徵秋收，以金黃稻穗與柔和光影描繪一整年的累積，是本次展出的亮點作品之一。此作品創作者芳芳原本不擅表達創作內容，面對人群常因緊張而停頓，但經持續練習後，已能以簡短語句分享創作想法。

岡山障福中心主任劉秋月表示，本次展覽透過粉彩媒材與友善教材實踐共融理念，讓不同能力的成員都能以自己的方式投入。藝術不僅是創作，更是他們累積專注力、表達能力與社會參與的重要途徑。中心也期盼民眾透過觀展，看見創作者的努力與成長，理解文化參與對身心障礙者的重要性。

有您真好・回望秋收」畫展即日起至115年3月30日起於高雄市立圖書館岡山分館展出，歡迎民眾前往參觀，一同感受作品背後的努力與每一份收成的力量。

撰文、攝影／高雄市岡山身心障礙福利服務中心