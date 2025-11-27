感恩節過後聖誕餐隨後到 莫凡彼加碼抽萬元禮金 日月千禧火雞禮籃亮相

莫凡彼「聖誕浪漫饗宴」套餐。 圖：莫凡彼餐飲集團/提供

[Newtalk新聞] 聖誕節即將到來，餐飲市場迎來一年中最具儀式感的聚餐時刻，莫凡彼餐飲集團即日起到明年1月4日推出聖誕限定套餐與特色餐點，更加碼準備萬元的餐券抽獎；台中日月千禧酒店推出應景的外帶「感恩耶誕火雞禮籃」，在家就能輕鬆地和家人共享大餐。

莫凡彼雙人享用的「聖誕浪漫饗宴」套餐，優惠價$1,388（原價$2,050），以多道全新料理結合聖誕氛圍，打造冬季專屬的浪漫饗宴，其中聖誕限定甜點以千層派為基底，層層堆疊繽紛水果，搭配一球藍莓起司蛋糕風味的莫凡彼冰淇淋，造型精緻、口感香甜細膩，呼應「莓好聖誕圓舞曲」的浪漫意象，成為最吸睛的壓軸焦點。

點購「聖誕浪漫饗宴」套餐，可加價40元升級超萌聖誕飲品「薑餅人泡泡浴可可/拿鐵」，還能親手為薑餅人畫上笑臉，可愛造型與濃郁香氣成為餐桌上的亮點，為聖誕聚餐增添趣味與互動感。

海岸線牛排有雙人限定「耶誕星光饗宴」套餐，優惠價$1,980（原價$2,300），排餐可於白蝦手抓海鮮盤或牛排雙重奏中擇一，甜點「冰紛耶誕王國」以美式經典鬆餅環繞呈現小巧雪國造型，搭配薑餅人與迷你聖誕老公公，再加上一球冰淇淋，營造溫馨可愛的節慶氛圍。

尖牙義式廚房推出「暖心耶誕食光」三人套餐，優惠價1,350元（原價2,050元），從湯品、精緻開胃菜、肉質多汁的義式香草蒜烤半雞，到聖誕限定甜點「薑餅人蜂蜜蘋果起司披薩」，以香烤蘋果片、起司絲與蜂蜜交織出鹹甜層次，再以香草冰淇淋與薑餅人點綴，為聚餐畫下完美句點。

海壽司（迴轉壽司）則推出聖誕新賞「紅酒醋蘋果釀牛肉」（售價120元），以炙燒雪花牛搭配紅酒醋與酸甜紫蘇蘋果，呈現油脂與果香的清爽平衡，為冬季餐桌帶來輕盈口感的節慶新提案，展現品牌持續以新鮮食材創造季節亮點的精神。莫凡彼餐飲集團門市資訊：https://reurl.cc/K80K0e。線上訂位：https://reurl.cc/0voVgK。

迎接感恩耶誕佳節，台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館有應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶，火雞禮籃內含重達6公斤的爐烤香料火雞、原味肉汁，搭配小紅莓醬汁及法式長棍麵包2個，每組4,280元(可供6-8位享用)，11月30日(含)前預購，可享早鳥88折優惠。此外，特別獻出４人組合餐以及餐酒加購方案，從沙拉、湯品、甜點到美酒，豐富佳節美味（加購方案不提供折扣）。

此外，更貼心獻出4人份組合餐加購，包括有「義式蕃茄乳酪沙拉」、「法式奶油野菇濃湯」與「6吋巴斯克乳酪蛋糕」，每組加購價1,299元。另有推薦氣泡酒「Bottega Gold Prosecco」加購，每瓶加購價2,500元。

訂購及洽詢專線：04-3705-6099極炙牛排館 24F The Prime – Grill & Lounge。更多優惠訊息，請至台中日月千禧酒店官網www.millenniumtaichung.com.tw或Facebook官方粉絲頁查詢。

尖牙義式廚房推出「暖心耶誕食光」三人套餐。 圖：莫凡彼餐飲集團/提供