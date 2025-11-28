感恩節震撼彈！川普喊「永久停止」第三世界移民，美國還要「重審」19國綠卡居民資格

隨著美國2名國民警衛隊員在華府（D.C.）遭到槍擊，甚至造成一人殉職，不只讓當地輿論譁然，更使政府決心加強移民管理力度。總統川普（Donald Trump）隨即透過社群貼文宣告，他將「永久暫停」來自所有第三世界國家的移民申請，除此之外，聯邦還將針對19個國家的綠卡（Green Card）持有人，進行重新考試、確認這些永久居民是否真的符合資格。

川普一則在深夜發布的貼文，以「感恩節快樂」為開頭、語出驚人地宣告，要暫停第三世界的移民，他甚至揚言，聯邦政府將終止提供非公民所有福利和補貼，並驅逐任何不能帶給美國正面收益的人。透過這起攻擊事件，似乎讓總統找到新的切入點，不僅能持續鎮壓各地無證移民，能可以藉此機會擴大行動。

目前尚不清楚川普、究竟要如何實施這種「暫停」措施，畢竟過往由他所發布的禁令，都會被放上法庭和國會進行挑戰。

由於開槍攻擊執法人員的兇手，是一名曾與中央情報局（CIA）合作的阿富汗國民拉赫曼努拉（Rahmanullah Lakanwal），他在2021年9月透過拜登政府的「盟友歡迎」方案（Operation Allies Welcome）進入美國，該計畫在美軍撤離阿富汗後，安置數萬名阿富汗人在美國生活。而拉赫曼努拉於2024年申請庇護，並在今年4月取得正式身份。

而兩位被他槍擊的警衛隊員分別是，莎拉（Sarah Beckstrom）與安德魯・沃爾夫（Andrew Wolfe），根據川普的說法，莎拉已經確定殉職，安德魯則持續在醫院搶救，跟死神展開拔河搏鬥。

曾是美國CIA線人、來自阿富汗的拉赫曼努拉（Rahmanullah Lakanwal），被懷疑是槍擊案兇手。（美聯社）

此槍擊案曝光後，除了川普的發文引起爭論外，美國公民及移民服務局（USCIS）局長埃德洛（Joe Edlow），也在社群發文，「在總統的指示下，我已下令、對來自每一個『受關注國家』的所有外國永久居民，他們手中的每一張綠卡，進行全面且嚴格的重新審查。」

USCIS聲明指出，所謂「受關注國家」共有19個國，源自6月份的總統公告，這份名單包含：阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼和委內瑞拉。

俗稱「綠卡」（Green Card）的美國永久居留證。（翻攝自美國國務院官網）

由於槍手來自阿富汗、又是利用特殊方案取得美國身份，國土安全部（DHS）同時對外宣布，無限期暫停處理所有與阿富汗國民有關的移民請求，同時也將重新審查、所有在拜登政府時期批准的庇護案件。

面對可能遭到針對的局面，阿富汗移民社群發表聲明，先是大力譴責槍擊事件，也擔憂單一個人的罪行、會危及數千名「守法奉公」阿富汗人的合法權益，呼籲華府不要延誤或暫停處理這些庇護和移民申請。

