感恩節震撼彈！川普宣布美國「永久暫停第三世界移民」

即時中心／徐子為報導



美國華府前（26）日有2名國民兵在白宮附近遭阿富汗移民槍擊，一人死亡、一人重傷搶救中。總統川普當晚向全國發表談話，表示將採取必要的措施來移除不屬於美國的移民。今天是感恩節，川普在「真實社群」發文，宣布「將永久暫停所有來自第三世界國家的移民」。





川普寫道，即使美國在科技上已有進步，移民政策仍削弱那些成果，並使許多人的生活條件惡化，並宣布「我將永久暫停所有來自第三世界國家的移民，以讓美國體系得以完全恢復」。



他表示，將終止拜登政府所批准的數百萬件非法移民入境許可，包括「瞌睡喬自動筆簽署」的入境許可，並移除「任何對美國不是淨資產，或無法熱愛我們國家的人」，終止所有聯邦提供給非公民的福利與補貼；破壞國內安寧的移民將被剝奪公民資格；並驅逐任何成為公共負擔、構成安全風險，或與西方文明不相容的外國人。



川普強調：「這些目標將以大幅減少非法且具破壞性的族群為目的而推行，也包括那些透過未授權、且非法的自動筆批准程序被准許入境的人。只有『逆向移民』才能徹底解決這種情況。川普在文章最後祝福所有人感恩節快樂，「除了那些仇恨、偷竊、謀殺和破壞美國所代表的一切的人——你們不會在這裡待太久。」



川普在此發文前，還張貼了一張阿富汗人民乘坐運輸機的照片，他表示：「數十萬人湧入我們的國家，完全沒有經過審查和檢查。我們會解決這個問題，但永遠不會忘記『不誠實的喬·拜登』（Crooked Joe Biden）和他的暴徒們對我們國家做了什麼！」

