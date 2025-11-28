感恩節風暴來襲 打亂40州出行 中部和落磯山脈逾12吋降雪

在感恩節之前出行的旅客或許避開了惡劣天氣，但一場新形成的冬季風暴在感恩節當晚首先襲擊太平洋西北地區，隨後預計發展成席捲全國的冬季風暴，在周末為全國逾1000哩地區帶來豪雨和降雪。這場大型冬季風暴可能為中部和落磯山脈地區帶來本季最大降雪，將嚴重打亂40多個州的居民感恩節後的出行計畫。

更強勁的北極寒流將讓全國數百萬民眾在12月到來前，就明顯感受氣溫驟降；12月1日，中西部北部部分地區積雪可能達12吋以上。

受到這場風暴影響，本周接下來將出現大量湖泊效應降雪；從俄亥俄州東北部到賓州西北部及紐約州西南部，均已發布湖泊效應降雪警報，預計降雪量最高達20吋，陣風時速將達到50哩。

28日開始，國人陸續結束假期返家，降雪可能導致芝加哥奧黑爾國際機場、中途國際機場、密爾瓦基米切爾國際機場和底特律都會機場等主要機場，出現交通問題。出行影響可能持續到12月1日。

感恩節當晚登陸太平洋西北地區的風暴，為當地帶來降雨、在高海拔地區降雪；隨著冷空氣滲入美國北部，28日風暴進入洛基山脈。當風暴與冬季冷空氣交匯，洛基山脈北部和北部平原部分地區將開始降雪。預計風暴中心29日上午將進入大平原區，朝中西部移動，力道逐漸增強。

隨著北極冷空氣席捲全國，新一波顯著降溫29日將從洛基山脈和平原地區開始，堪薩斯州南部地區最高氣溫可能在華氏十幾度到二十幾度之間。

氣溫將在29日凌晨至30日凌晨驟降至嚴寒水平。中北部大部分地區的最低氣溫將降至個位數，德州北部地區最低氣溫將降至冰點以下。30日中部大部分地區最高氣溫將比往年同期低15到20度。

隨著冷空氣向東擴展，預計本土48州大部分地區夜間最低氣溫將達到或低於冰點。蒙大拿州、南北達科他州和中西部北部部分地區12月1日清晨，氣溫可能降至零下。

