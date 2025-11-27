感恩節一起來送暖 人安基金會呼籲大眾用行動支持弱勢

▲人安基金會呼籲，冬天對弱勢而言是最難熬的季節，但只要社會願意伸出援手，一件保暖衣、一份熱食，便能改變他們的生命溫度。（圖／人安基金會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】感恩節到來之際，人安基金會彰化平安站將「感恩」化為「行動」，贈送寒士、清寒單親媽媽及弱勢家庭多項保暖用品，包括防寒外套、御寒衣物、手套、圍巾、暖暖包等物資，在冬季正式來臨前，提前為他們送上實際的溫暖與支持。

近年物價攀升，加上天候變化劇烈，對經濟弱勢者造成更大生活壓力。許多寒士因收入不穩、缺乏換季衣物，冬天常只能依靠薄衣度日。人安基金會表示，保暖物資是每年冬季需求量最高的民生物資之一，盼透過感恩節送暖活動，減少寒士因天冷而造成的健康風險，讓他們過冬不再艱難。

人安基金會多年來推動防飢、防寒、防病 與 心靈輔導等服務，每年冬季特別加強街頭關懷、熱食發放與保暖物資補給。今年感恩節活動也為即將到來的「寒士吃飽 30」尾牙暖身，每份愛心年禮800元、應急紅包600元，將於年底前陸續送至弱勢家庭手中，使他們在寒冬也能感受到節慶的祝福。

人安基金會呼籲，冬天對弱勢而言是最難熬的季節，但只要社會願意伸出援手，一件保暖衣、一份熱食，便能改變他們的生命溫度。邀請民眾在感恩節後持續支持弱勢，用溫暖陪伴他們度過寒冬。彰化平安站愛心專線：04-722-2812。劃撥帳號：22703614(戶名：人安基金會，備註：尾牙)。