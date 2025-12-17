感恩聖仁基金會捐150萬助華山永康2天使站

感恩聖仁基金會捐助150萬元做為華山永康2天使站服務經費。（記者黃文記攝）

記者黃文記／永康報導

財團法人感恩聖仁基金會長年投入弱勢老人關懷服務，繼去年協助華山基金會永康2天使站在地設站後，今年更慨捐一百五十萬元持續支持；華山十七日上午在永康區龍潭里活動中心舉辦感恩茶會，也邀長輩們到場進行益智闖關大賽，維持健康樂活。

活動開場由至真幼兒園的小朋友們帶來熱情活力舞蹈，接著由華山基金會副秘書長郭慧明、財團法人感恩聖仁基金會執行長陳宗賢等人共同完成「扶持服務續認站」儀式；後續邀請來賓與孤老們一起進行益智闖關大賽，包含「丟出好運來」、「活力接接樂」、「圈住你的心」等互動遊戲，長輩們在玩樂中打破彼此隔閡、玩得欲罷不能，結合身心訓練維持健康，降低疾病風險。

廣告 廣告

現場氣氛熱烈且溫馨，特別布置了拍照打卡牆，精緻的氣球裝飾吸引了眾多長輩與來賓駐足，大家紛紛綻放燦爛笑容，爭相合照留念，定格下這美好的瞬間。另一頭的服務照片分享區，更是擠滿了尋寶的人潮。長輩們滿懷期待地在照片牆上搜尋自己的身影，認真地「清點」著自己出鏡的次數，臉上洋溢著滿足與自豪的笑容。這些珍貴的影像不僅記錄了他們的參與，更成為現場最動人的風景。

華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」及「補不足」理念，提供三失(失依、失智、失能)老人免費到宅服務，台南B永康2天使站為大台南地區唯一服務長輩破百案的天使站，服務需求龐大，急需義工協助，現正積極招募各類義工，邀請您一起加入行善行列，幫助弱勢長輩，讓溫暖持續。洽詢專線（０六）二０五五八四一，黃小姐。