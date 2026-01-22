感恩鐵馬行 陳亭妃再繞全市

正式成為下屆台南市長民進黨提名人的陳亭妃，二十二日再騎鐵馬，繞行全市向民眾感恩。（陳亭妃服務處提供）

記者翁順利∕台南報導

民進黨台南市長初選結果由陳亭妃勝出，民進黨中執會於二十一日正式通過提名，並由兼任黨主席的總統賴清德親自披上彩帶，象徵承擔責任，陳亭妃隨即於二十二日展開鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，以行動回應人民的託付，首日從溪北地區出發，向民眾表達誠摯的感謝。

鐵馬新行程自上午七時五十分自白河崁頂福安宮出發，沿途走訪多處地方宮廟與街區，串聯地方信仰與居民生活圈，陳亭妃說，這趟「亭妃感恩溫暖鐵馬行」是她感謝人民陪她走過完整的二十七年，在邁入第二十八年的時刻，新的任務就是要跟台南人民作伙來顧台南這個家，也要向基層致意的溫暖行動，象徵一步一腳印、永遠不改與人民同行的政治初心。

廣告 廣告

（陳亭妃服務處提供）

她指出，她每次鐵馬行動都有一個跟人民連結的信物，初選前自一月一日至十一日的鐵馬三十七區是「妃妃鐵馬勳章」，新啟動的鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」則是準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來的一年，她每天都在民眾的身邊，桌曆不只是紀念與連結，更是一份陪伴的承諾，提醒自己每天都要與人民站在一起，把人民放在心上。