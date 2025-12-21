感恩餐會未邀鄭麗文！王金平1句引不合傳聞

▲前立法院長王金平今（21）日在高雄漢來大飯店舉辦「從政50週年感恩餐會」。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 前立法院長王金平今（21）日舉辦「從政50週年感恩餐會」，國民黨立委柯志恩出席，民進黨部分也有立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩等人。值得注意的是，現場未見國民黨主席鄭麗文，外界解讀是否2人不合？對此，王金平受訪表示：「沒有邀請黨主席，因為柯志恩才是代表國民黨」，反更引外界揣測。不過，省農會理事長、王金平好友蕭漢俊表示，王金平從政50周年，需要感謝的人太多了，今天未邀黨中央人士，柯志恩是黨部主委，當然最具代表性。

王金平今於高雄漢來大飯店舉辦「從政50週年感恩餐會」，他受訪時表示，半世紀匆匆過去了，回首也覺得不虛50年來的付出，為國家制定很多相關的法律、制度，然後解決很多國家的問題，因此這一生應該還算是過的豐富，希望大家為了國家政局安定和諧，以及兩岸和平共同向前努力。

王金平指出，第一個要感恩的是國民黨，沒有國民黨就沒有今天的他，也沒有當時的「王委員」，今天特別邀柯志恩代表國民黨，秘書長李乾龍也會來，反而沒邀請黨主席，因為柯志恩才是代表國民黨。

王金平也提到，今天請柯志恩來致詞，致詞的也只有4個人，除柯志恩，還有籌備會主委、市長陳其邁和他自己，其他就沒人再講話了，很單純，所有程序都都安排地非常確定。

針對王金平一席「柯志恩才代表國民黨」說法，蕭漢俊解釋道，餐會宴請對象以高雄縣市為主，沒有邀黨中央人士，柯志恩代表地方黨部受邀，李乾龍則是基於和王金平的私交出席，不是刻意不邀鄭麗文，外界誤會大了。

