感恩餐會沒邀鄭麗文！ 王金平：柯志恩才代表國民黨

前立法院長王金平從政50周年的感恩餐會在高雄盛大舉行，吸引藍綠政治人物共襄盛舉。（圖／TVBS）

前立法院長王金平，從政50周年今天(21日)在高雄辦感恩餐會，藍綠政治人物雲集，獨獨未見國民黨主席鄭麗文，王金平一度稱柯志恩才代表國民黨，而黨中央則解釋，主席未受邀，是因為餐會主要是邀請南部好友為主。

前立法院長王金平從政50周年的感恩餐會在高雄盛大舉行，吸引藍綠政治人物共襄盛舉。（圖／TVBS）

在這場隆重的感恩餐會上，現場氣氛熱烈，司儀高喊「酒杯高高舉」帶動現場歡樂氣氛。值得注意的是，除了藍營政治人物外，高雄市長陳其邁也是座上賓，甚至有三位角逐市長的民進黨立委也到場致意，展現王金平跨黨派的影響力。然而，國民黨主席鄭麗文的缺席引人注目。王金平解釋說：「沒有國民黨也沒有當時的王金平委員，所以我今天也特別請柯志恩代表國民黨來，今天國民黨的秘書長也會來，那我們的主席，我們沒有邀請，因為柯志恩才是代表國民黨。」

廣告 廣告

餐會席開172桌，然而國民黨主席鄭麗文卻未出席，國民黨中央則解釋此次活動餐會主要邀請南部好友。（圖／TVBS）

除了鄭麗文未獲邀請外，曾在南部蹲點的前立委張顯耀雖有出席，但致意後便匆忙離去。近期傳出鄭麗文計劃由張顯耀接任國民黨副主席以及南部智庫執行長的消息，似乎未獲地方正面肯定。高雄市議員陸淑美表示：「因為張顯耀前委員他有官司纏身，怕說他共諜案是不是讓民進黨他有操作的空間，所以又把我們抹紅了，所以大家比較擔心的點這個。」

高雄市議員陳麗娜也提出看法：「南部的整體的布局，事實上在選戰的時候就會受到考驗，所以我覺得就是中央應該要詳細的再了解一下地方的需求，然後對於這個人選的部分，可以再做逐步的調整。」這些不太直白的表態，似乎是為了避免讓這個尚未確定的人事案讓王金平從政50周年的感恩餐會失去焦點。

更多 TVBS 報導

最強母雞是自己！ 柯志恩「掛看板」拚市長

綠營南部初選大亂鬥 蔡正元：藍營「這一都」勝算高於台南

高雄市長初選最新對比民調 賴瑞隆看好度41.3％奪冠

高市長藍綠最新民調！ 僅賴瑞隆小贏柯志恩 其他3人皆落後

