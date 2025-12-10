感情事業全受挫！男星「窮到三個月只吃蒸蛋配白飯」吐過往心酸

記者林汝珊／台北報導

初孟軒飾演劇團導演，希望能帶領團員一起找到生路。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演。其中初孟軒飾演的劇場導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」即使面臨劇團倒閉，仍以青春作為底氣、以友誼作為支撐，決定勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠一齣戲挽救夢想。而這些戲裡的挫折，其實也切中許多演員在現實中的心境，初孟軒就坦言：「最窮的時候三個月都只能吃蒸蛋配白飯。」

初孟軒在《啵me之我的青春住了鬼》中，同時面對創作卡關、愛情受挫、劇團瓦解的三重壓力，他也坦承，演員初期收入不穩定，「很感謝家人願意支持我做這份工作。」即使生活拮据也不敢主動求助，他感性說：「最後是家人看出我撐不下去，先伸出援手，我真的很感激。」

其他演員也分享追夢路上的跌撞與堅持，被稱為「台版今田美櫻」的陳昱廷說：「演員最難的是經濟不穩，我當過冰淇淋店、服飾店員，也曾在運動用品店工作，就是為了讓自己能繼續表演。」以 BL 劇累積人氣的安俊朋則透露：「我也有完全沒收入的時候，只能打工、朋友約都不敢去，只能撐著。」李雪則以樂觀面對一切，不只會擺攤賣手工小物：「我本身是舞蹈老師，身體閒不下來，所以不用擔心沒工作！」

初孟軒（後排左二）原本與安俊朋、顏廷儒（前排左起）、李雪和陳昱廷和飾演前女友的顏瑀晴（後排右）共組劇團，卻面臨女友談分手。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

《啵me之我的青春住了鬼》共患難的「青春五人幫」，戲外也迅速培養出深厚情誼，初孟軒開心表示：「這次最大收穫就是認識這群夥伴，能一起學習、成長、玩耍，真的很幸福。」李雪也說：「雖然第一次合作，但感覺像大學同學，休假還會相約打麻將，等於多了四位很棒的朋友。」安俊朋補充：「我們真的在哪裡都玩得起來，甚至在樓上空地玩鬼抓人，完全像認識很久的朋友。」電影將於2026年1月23日全台上映。

