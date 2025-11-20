「感情可以劈腿」言論引爭議 關穎親解背後原因

理科太太（左起）、關穎跟唐綺陽、索艾克分享心境。（《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）

關穎與YouTuber理科太太在Podcast暢聊變老與更年期話題引發迴響，2人近日在唐綺陽的《Yahoo唐綺陽談星私廚》分享合作原因，聊到之前關穎在節目中講到的「可以劈腿」言論，關穎為此解釋：「我們經常道德要求別人『請你好好結束一段感情再開始下一段』，但感情本來就是一個很感覺的東西，而且人很複雜，只要沒有跟這個人說，我已經對你沒感覺了，然後就對另外一個人有感覺，那就是所謂的劈腿。」

唐綺陽十分好奇，看似風格迥異的兩人，是怎麼湊在一起的，理科太太說：「很多人聊青春期，因為青春就是浪漫的，但更年期就是大家不想討論的，所以我覺得把它講出來很好，加上私下聊天時發現關穎講話直，因此找了關穎來合作。」關穎也自曝：「除了講話直之外，她跟我說找我是因為我夠老。」

關穎不避諱談自己對變老的接受度，她坦言連續4年生三胎、高齡產婦、身體被小孩消耗很多，身心靈一度覺得不開心，「剛好也沒什麼工作來問我，就答應了這個合作」。有趣的是，合作數個月下來，兩人卻說彼此之間不算熟，私下互動比想像中少，大多都在談工作。

理科太太也談到先前在網路上發生的各種爭議，表示她最在意的是「諮商筆記」事件被扭曲成諮商課程，以及前夫的潑髒水，「過程含糊其辭讓我被起訴，但三年後判決卻悄悄落幕，所以潑髒水這件事情其實是有影響到我的，因此我決定換跑道，把心力放在真正想做的事，我在檯面下的努力，跟我的事業，其實都已經跟影音節目沒有關係。」

