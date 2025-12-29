感情好會越長越像？ 哈林「一看熊熊夫婦」恍然大悟

《哈！真相大白了》邀Mars（右）與熊熊夫妻檔上節目。公視提供

不老「軍中女神」歌手方季惟與命理大師謝沅瑾，藝人熊熊（卓毓彤）與Mars夫妻檔，以及哈利與慶慶所組漫才團體「現點現做」，三組人同上庾澄慶（哈林）主持的節目《哈！真相大白了》。哈林詫異問方季惟與謝沅瑾組合「聽說你們竟然是高中前後期？」方、謝兩人異口同聲說「我們是高中同學」，只不過謝沅瑾大方季惟2歲，但哈林也對駐顏有術的方季惟說「怎麼他好像大妳兩代的感覺」，還笑謝沅瑾「有點像老師，妳反而像學生」。

哈林庾澄慶主持益智節目《哈！真相大白了》。公視提供

方季惟形容目前外型成熟穩重的謝沅瑾「以前在學校好瘦喔，感覺風一吹就倒」，還透露對方以前練國術，每次參加比賽唱歌「都要唱老歌〈夢駝鈴〉，然後再打國術」，回憶青春歲月的一番話也讓謝沅瑾不禁害羞地臉紅。

廣告 廣告

外型差異很大的方季惟（右）、謝沅瑾上《哈！真相大白了》節目，兩人竟然是高中同學。公視提供

哈林也提到自己一開始看到上節目來賓名叫「哈利」，以為「我兒子要來了」，再看到旁邊「慶慶」，笑說「連我本人也來了，不是兒子就是我本人」，雙人漫才團體「現點現做」成員名字的巧妙，讓哈林自己看了也笑出來。

漫才團體「現點現做」哈利、慶慶上《哈！真相大白了》名字讓哈林笑翻。公視提供

節目中，三組搭檔討論「感情好，會不會長得像？」風水命理師謝沅瑾以自己閱人無數的觀察說「感情好的人確實會在某些地方越來越像」，也提到「內在磁場」會調整，從東南西北聚在一起生活的女生彼此會互相影響，「大概半年左右，生理期會慢慢、慢慢地調整到差不多時間」，有過經驗的熊熊也稱「『那個來』真的會一起，時間都差不多」。

Mars與熊熊的朋友常說夫妻倆越長越像。公視提供

哈林也問熊熊與圈外型男Mars結婚2年多的看法，她也坦言「我跟老公結婚到現在，很多人都會說你們倆長得越來越像」，讓哈林忍不住盯著兩人外貌看許久，還笑說「一講，就覺得你們倆真的有夫妻臉」，也恍然大悟說「原來磁場會互相影響，不但習慣，長相、內在也都有可能」。

庾澄慶與本週來賓合照。公視提供



回到原文

更多鏡報報導

福原愛談與江宏傑婚姻「常哭著去上班」忍耐成癮 讚新丈夫「會買31冰淇淋新品給我」

快訊／NewJeans全體回歸無望！公司ADOR與Danielle解約 打算提告她家人

福原愛泡溫泉「聞到硫磺味不適」發現懷孕 醫生警告「胎兒成長不順」