感情是需要反省的／楊子

楊子

相愛原本是一件單純的事，兩個人彼此靠近，學著理解、學著珍惜，彷彿只要心意相通，世界就會自然地往同一個方向前進。然而，真正走進生活之後才發現，再深的愛，也難免在日常的細節裡產生摩擦。那些爭執往往不是因為不愛，而是因為太想證明自己是為對方好。

我們也曾因為一些事情僵持不下，情緒在對話中逐漸升高，語氣變得尖銳，最後演變成短暫的冷戰。當下總覺得委屈，覺得自己明明出於善意，卻換來對方的不理解。後來才慢慢明白，即使相愛，兩個人仍是從不同的家庭、不同的背景成長而來，那些深植於生命裡的習慣與價值，並不會因為一段感情就自動磨合完成。

我們開始意識到，感情並不是要彼此複製，而是在差異之中找到共存的方法。討論事情時，不一定要分出對錯，也不必堅持誰的方式才是唯一的答案，只要能心平氣和地把事情完成，過程中有人願意退一步，有人願意多想一點，那就已經是一種成熟。只是，在一開始，我們都太容易站在自己的立場看世界，誤以為自己的想法就是全貌。

幾次衝突之後，我也曾懷疑過，是不是因為對方不夠了解我，才無法理解我的用心，甚至在心裡偷偷問自己，這是不是愛不夠的證明。但冷靜下來才發現，很多時候只是個性使然。戀人性子急，凡事希望快一點有結果，而我習慣慢慢來，反覆思量。兩種節奏碰在一起，自然會產生落差，卻不代表誰比較不在乎。

真正讓感情走得長遠的，從來不是避免爭執，而是在爭執之後，願不願意反省自己。我們學著把情緒放下，把事情攤開來看，理解對方為什麼那樣想，而不是急著為自己辯解。因為愛，所以願意多走一步；因為珍惜，所以不輕易用情緒傷害彼此。

後來，我們漸漸有了默契，即使意見不同，也不再急著否定對方。完成事情的方式或許不一樣，但方向一致就好。那些看似重要的分歧，終究只是生活的枝節，而感情才是根本。只要彼此仍願意為對方著想，那些爭執，反而成了讓愛更清楚的過程。

感情之所以需要反省，是因為愛不是一成不變的狀態，而是一段持續調整的旅程。在這條路上，我們都還在學習，學習怎麼在保留自己的同時，也溫柔地接住對方。只要這份心意不變，其他的，都只是不同做法而已。