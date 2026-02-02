感情糾紛變身恐怖情人 莽男傳骨灰罈照片、鹽酸噴車恐嚇前女友

謝男與前女友有感情糾紛，多次傳送恐嚇訊息給對方，還用鹽酸噴灑對方車輛。示意圖

新北市謝姓男子因感情糾紛，不僅多次傳送恐嚇簡訊、骨灰罈照片給謝姓前女友，還用三秒膠黏住對方車輛的鑰匙孔、用鑰匙刮花車門等，謝女不堪其擾向警方報案，毀損車輛部分遭判處拘役30天，得易科罰金，恐嚇部分則遭新北地檢署起訴。

據瞭解，謝男與謝女原為情侶關係，後因故產生感情糾紛，不料謝男為了報復，在2024年8月至9月中旬，多次傳訊恐嚇謝女，內容包括「我們對話打炮我也傳給林跟妳桃園朋友哈哈」、「我等等傳給他妳露奶跟妹妹給他們看」、「看你跟我打砲影片打個手槍」等文字訊息，以及子彈、骨灰罈的照片等。

此外，謝男更在同年9月21日晚間，用三秒膠黏住謝女的小貨車車門鑰匙孔，再使用鑰匙刮花駕駛座車門，甚至拿鹽酸噴灑後車廂門，導致車輛鑰匙孔、烤漆受損。

謝女因心生恐懼向警方報案，警方通知謝男到案後移送新北地檢署偵辦，有關毀損車輛部分，檢方聲請簡易判決處刑，新北地院判處拘役30日，得易科罰金；傳送恐嚇訊息部分，檢方則依恐嚇罪嫌起訴謝男。



