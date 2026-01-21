感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及

社會中心／陳崇翰、馬聖傑、蔡承翰 基隆報導

基隆仁愛區的南榮公墓，（週三）下午，發生驚悚砍人案件！一名外包的清潔隊員，不滿公墓的一名同事，和他的女友走太近，醋勁大發，釀成殺機！嫌犯拿一把彎刀，直接刺向對方左胸，在場的另一名清潔隊員，為了擋刀，也受了傷，還好兩人送醫急救後，都沒有生命危險，警方也在附近逮到嫌犯。

員警vs.嫌犯：「你剛在幹嘛，你不知道，都拍到了，你再裝。」

被五名員警團團包圍，面對問話還想裝傻，警方之所以大陣仗逮人，就是因為這名男子，砍了人、就落跑。警方抓到了人，馬上將他帶回案發現場，要釐清犯案動機，室內冰箱還留有血跡，可見當時衝突很激烈。

目擊民眾：「因為我有聽到他看到了那個人，就講說進去了就是那一個那一個。」

目擊民眾vs.記者：「這邊都是血（臉部是不是）對。」

驚悚砍人案，發生在基隆南榮公墓的清潔隊辦公室，21號下午，兩名外包清潔人員，在這裡午休吃便當，此時，李姓男子衝進來要尋仇，他疑似不滿蘇姓男子與他的女友走太近，兩人吵到一半，李姓男子掏出一把彎刀，朝對方左胸口刺下去，蘇姓男子當場血流不止、倒臥血泊，就連幫忙擋刀的同事，手臂也被劃傷，還好兩人送醫後，沒有生命危險。





委外清潔隊員同事：「我沒有在裡面，不知道裡面到底有幾個人。」

基隆消防局仁愛分隊隊員蔡承恩：「左邊腋下處有約4乘4的撕裂性傷口，失血量我們評估應該有，200至300cc因為地上有，很明顯的一大灘血跡。」

李姓男子犯案後，躲在辦公室後方巷弄，很快就被警方逮捕，警方查出，他有毒品前科，機車內也藏有毒品。光天化日砍人太囂張！被依殺人未遂罪送辦。

