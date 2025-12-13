感情被利用成車手 收款詐欺百萬遭警攔阻逮捕

嫌犯感情被利用遭當車手，收款詐欺百萬被竹縣新湖警攔阻逮捕。（新湖警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣新湖警分局今年九月成功攔阻一起假投資詐騙案，當場查獲面交車手並追回贓款一百零一萬三千七百元。案件由一名陳姓女子報案，她透過通訊軟體結識自稱「昇」的男子，受其引導下載虛構的「Anchorage Exchange」網站註冊虛擬貨幣帳戶，並逐步陷入投資陷阱。

新湖警分局表示，被害人先後數次於湖口及竹北多處地點與假幣商車手面交現金，共計二百五十萬元，並另以轉帳方式匯款，總損失高達三百七十五萬元。其後，被害人欲提領帳戶內泰達幣卻遭限制，詐騙集團更要求再支付一百零一萬三千七百元作為「出金條件」。

被害人察覺異常遂向警方求助，新埔警分局迅速成立專案小組協助民眾與詐騙集團聯繫，佯稱願意依約面交。經專案小組現場埋伏，待被害人將裝有現金的紙袋交付時，迅速上前逮捕車手邱姓男子，並查扣現金、手機及相關證物。

警方溯源追出邱嫌在北北桃及中部多地多次向不明被害人面交贓款，部分金額高達數十萬元。邱嫌供稱於同志交友軟體認識上游成員，發展戀情後，答應以每筆一千五百元報酬成為車手，已收取不法獲利約二萬元。全案依涉嫌刑法詐欺及洗錢防制法移送新竹地檢署並經起訴在案。