感情越吵越冷？情侶、夫妻相處如果想長久，這3句話最好少說

法國作家艾倫・狄波頓曾形容，成熟的感情是在混亂與磨合中慢慢建立。不過現實中，不少情侶或夫妻明明生活在一起，心卻越來越遠，爭執也越來越多。問題往往不在大事，而是一些反覆出現、卻容易被忽略的說話方式。

第一句：「你應該知道我在想什麼」

小林偏頭痛發作時，把止痛藥放在顯眼的位置，吃藥時刻意發出聲音，希望老公能注意到。沒想到對方只皺眉提醒：「動作可以小聲一點嗎？」爭吵爆發後，小林忍不住哭著說，自己明明這麼不舒服，卻沒被看見。

這種狀況常被稱為「透明度錯覺」，以為自己的情緒已經很明顯，對方卻未必能接收到。相關心理學研究指出，當事人感受到的強烈情緒，對另一半來說可能只是一小部分。長期把「你應該懂我」掛在嘴邊，容易累積失望，反而讓溝通越來越少。

與其期待對方自行察覺，不如直接說清楚需求，例如把「你怎麼沒發現我不舒服」換成「我偏頭痛發作，有點難受，能不能幫我倒杯水」。有些伴侶也會約定小暗號，用來表達想安靜或想聊天，比冷戰來得清楚。

第二句：「為什麼我付出這麼多，他卻沒感覺？」

敏敏把大部分心力都放在家庭上，但老公卻覺得那些付出並非自己要求。長期下來，敏敏越來越委屈，對方卻習以為常，雙方都感到疲憊。這種單向付出容易形成惡性循環，付出的人覺得不被珍惜，接受的人則把一切視為理所當然。若沒有適時調整，關係很容易失衡。

有些伴侶會嘗試把付出「說出來」，讓對方知道自己正在做什麼、需要什麼回應。哪怕只是具體的一句感謝，或是花時間認真聽對方說話，都能讓付出被看見，減少累積的不滿。

第三句：「這都是你的錯！」

蘇蘇發現老公開始記錄她情緒失控的次數，當下反應是反駁：「還不是你一直刺激我。」這類爭執常見於感情中，自己的行為被解釋成情有可原，對方的問題卻被歸為性格缺陷。

研究指出，責怪對方雖然能短暫紓壓，卻會讓溝通變得困難，小摩擦也容易升級成對人格的否定。有些伴侶會先暫停對話，等情緒緩和後再討論，或嘗試描述自己的感受，而不是直接指責對方。

感情裡的摩擦很難避免，但說出口的話，往往決定了關係是靠近還是疏遠。少用讓人防衛的語句，多把重點放在感受與需求本身，彼此相處起來，才不會越來越累。

