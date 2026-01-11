感情錯付？女肉身趴擋風玻璃 男當著女伴前「狠甩下車」

屏東縣 / 綜合報導

屏東市街頭今(11)日上午發生感情糾紛案件， 一名女子疑似不滿男友車裡載有其他女子，在路邊跟男友起了爭執， 之後男子要開車離開，女子就趴在轎車擋風玻璃上想阻止，男子加速踩油門，倒車又再往前衝，將女方甩下車，當時這一幕嚇壞許多用路人，還好人沒有受傷，事後雙方互不提告，但兩邊的行為，影響到交通，後續警方將依法開罰。

一名女子，站在白車旁，和男子看起來在理論，兩人在車旁邊談論了很久，發生拉扯，其他用路人經過，都在看發生什麼事情，沒想到接下來的畫面，真的讓人嚇壞了。只見男子要開車走人，但女子趴在擋風玻璃上面想阻止，但男子不顧一切，瘋狂倒車又往前開，把女子甩下車，超級誇張。

換個角度再看一次，白車倒車，但車前方女子趴在上面，緊緊抓住，還是被硬甩下車，其他人經過目擊，貼文寫下在路上看到好可怕的一幕，希望女生沒事。

屏東分局歸來所所長卓霆瑋說：「到場時雙方均在場，現場無人受傷，雙方情緒平復後表示互不提告，針對違規疑慮，警方將進一步釐清事發經過，倘經查證屬實，行人攀附行為將依，道路交通管理處罰條例，第81及78條開罰，駕駛若涉危險行為，亦將依同條例第43條究辦。」

事情發生在屏東市民生東路，今日上午10點多，經了解是男女感情糾紛，女子發現男友車上有其他女生在，衝突後攀附車上卻被甩下車，事後兩人互不提告，但脫序行為影響交通，後續也得負起相關罰責。

