感情雙標代表！這3大星座佔有欲超強，卻對自己特別寬鬆？

在感情裡，有些人對另一半要求特別多，對自己卻又是另一套標準。佔有欲強、管得嚴，卻不覺得自己需要同樣被約束，這種情況在某些星座身上特別明顯。以下就整理三個常被點名「標準不太一致」的星座類型。

天蠍座：管得很緊，對自己卻很寬

天蠍座在感情中的佔有欲一向很強，對伴侶的行蹤、交友狀況特別在意，手機能不能看、定位有沒有開，常常都在他們的關注範圍內，甚至希望另一半的異性朋友越少越好。不過換成自己，天蠍卻常和異性聊得很熱絡，還會強調只是普通互動，沒有其他意思。

更容易引發爭執的是，天蠍可能因為伴侶晚回訊息而追問不休，但自己消失好幾個小時，卻覺得沒有必要交代。這種「我可以，你不行」的狀況，常讓另一半感到壓力不小。

獅子座：規則很多，但只適用在對方身上

獅子座在感情中同樣佔有欲不低，對另一半的行程、回訊狀況相當在意，晚回訊息就容易被追問，彷彿隨時都要掌握狀態。但當角色對調，獅子座卻認為自己需要空間，和其他人互動時也不太會多做解釋。

這樣的落差，往往來自獅子座習慣站在主導位置。他們容易把關係中的規則定得很清楚，卻沒意識到這些標準並沒有套用在自己身上，時間一久，也容易讓伴侶覺得不太公平。

天秤座：嘴上說平衡，行為卻很曖昧

天秤座給人的印象向來溫和，但在感情裡，其實也相當在意另一半的交友狀況。伴侶若和異性互動稍微多一點，天秤心裡往往會很介意，對社交圈的界線也抓得比想像中嚴。

但相對地，天秤自己卻能和不少人保持曖昧不明的互動，還會認為這只是正常社交。他們希望在對方心中佔有重要位置，卻又不太願意為了關係縮小自己的交友範圍，這種前後不一致的狀況，也常讓另一半摸不著頭緒。

