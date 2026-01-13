感應鑰匙留車內釀鎖車 屏東1歲男童受困車內

屏東119接獲報案，有一名男童受困車內，警消人員趕往救援。翻攝畫面





屏東縣內埔鄉今（12）日下午發生男童受困車內事件。一名約1歲多的男童因車輛自動上鎖，被困在車內約20多分鐘，家屬趕緊報案後，所幸消防人員與鎖匠及時協助，順利將男童救出，未釀成憾事。

屏東縣消防局表示，今日下午14時許接獲報案，內埔鄉黎東路有一名1歲多的男童受困車內，隨即派遣瑪家分隊2車4人趕赴現場處理。消防人員到場時，男童仍受困於車內，意識清楚但無法自行脫困。

家屬向警消人員表示，該輛紅色自小客車配備感應鑰匙系統，當車輛偵測不到鑰匙時，會自動啟動上鎖功能。原本感應鑰匙放在包包內，包包置於車上，未料男童將包包拉至副駕駛座，導致系統無法感應鑰匙，車門隨即上鎖。

前往救援的瑪家分隊梁姓消防隊員指出，男童年約1歲多，尚無法理解指示，即使請他取回包包或鑰匙，也無法配合，增加救援難度。經評估後，現場通知鎖匠協助開門，最終成功解除受困狀況。

最後男童被救出時意識清楚、無外傷，經家屬評估後拒絕送醫，後續已交由家屬照顧。消防單位也呼籲，家長下車時務必隨身攜帶感應鑰匙，避免類似意外再度發生。

