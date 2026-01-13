感染人數新高 公費肺鏈疫苗更新

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，受新冠免疫負債影響，全世界肺鏈感染人數都飆新高，他提醒接種疫苗是最好避免重症的方式。（鄭郁蓁攝）

受到新冠免疫負債影響，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）去年確診347例，創下5年來新高，高達4成都是65歲以上長者。疾管署公布，本月15日起，公費肺鏈疫苗開放接種，今年將全面轉換為新疫苗，只要打一劑就有傳統打兩劑的保護力，估計約245萬人受惠。

疾管署13日公布，國內IPD去年確診347例，其中36例死亡。確定感染個案中，65歲以上長者占大宗，近一步分析，7成5以上死亡長者，均沒有、或沒有完整接種疫苗。

疾管署發言人林明誠表示，我國65歲以上長輩肺炎鏈球菌疫苗完整接種率僅33.5％，常發生打了第一劑就忘記接種第二劑狀況，疾管署這次採購20價新疫苗，只要打一劑就有等同於傳統打兩劑的保護力，簡化流程，希望提高接種率。

至於為何去年特別嚴重？林口長庚醫院副院長邱政洵表示，主要是新冠期間防護嚴格、感染降低的免疫負債效應，才讓感染人數在疫情結束之後，出現大幅上升。IPD對年長者及免疫力低下族群的殺傷力極強，致死率可高達20％，一旦感染就算痊癒也可能留下腦膜炎、慢性神經炎等後遺症。

疾管署今年起，分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑新疫苗20價，取代原本要打兩劑疫苗的13價及23價接種，於1月15日開始接種，估計約有245萬人符合資格，打一劑即有完整免疫保護力，共2800家醫療院所提供接種。

公費肺鏈疫苗接種對象共3類：65歲以上長者；55-64歲原住民；19-64歲高風險對象，指脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者。