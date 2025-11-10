感染幽門螺旋桿菌，是胃癌發生的關鍵！ 養成好習慣，落實保胃5撇步!
【記者 謝雅情／南投 報導】癌症已蟬聯43年高居國人十大死因之首，根據衛生福利部國民健康署公布之113年癌症死因統計資料顯示，胃癌在全國十大癌症死因中排名第8，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，是國人不容忽視的癌症之一。目前南投縣政府衛生局已將胃癌納入七項可免費檢查的癌症之一，以協助早期發現與治療，降低罹癌風險。
造成胃癌的主要原因之一是「幽門螺旋桿菌」感染，這種細菌被世界衛生組織列為第一級致癌因子，感染者胃癌風險達6倍，感染後若未治療可能導致慢性胃炎、胃潰瘍，甚至演變為胃癌。幽門螺旋桿菌感染初期多無症狀，但可透過簡單的檢驗即能發現，若檢測陽性並及早服藥治療，可降低約5成胃癌發生風險。
日前，衛生福利部次長莊人祥驚傳罹患胃癌，目前正積極接受治療，恢復狀況穩定。由於胃癌早期症狀不明顯，許多人等到出現胃痛、胃脹、黑便或食慾不振等症狀時，往往已屬中晚期，錯過黃金治療時機。
衛生局結合地方衛生所力量，讓篩檢服務深入社區與部落，自111年起於魚池鄉、信義鄉、仁愛鄉，針對20至74歲原住民族地區民眾提供碳13尿素吹氣檢測（UBT）；並自114年起於南投市、埔里鎮、集集鎮、名間鄉及水里鄉，則針對45至74歲民眾推動胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢驗，終身一次，早期偵測胃幽門桿菌感染。目前服務已累積量共計862人，其中以碳13尿素吹氣檢測法檢驗共723人，檢測結果陽性為269人；以糞便抗原檢驗法檢驗共139人，檢測結果陽性為11人，對於檢驗結果疑似異常的民眾，進一步提供除菌藥物治療或安排胃鏡檢查。
自115年起，衛生福利部國民健康署將正式推動「幽門螺旋桿菌（HP）檢測」公費擴大篩檢政策。凡45至74歲民眾，可享有終身一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查；而原住民族地區20至44歲民眾，若從未接受過糞便抗原或碳13尿素吹氣法檢測，亦可享有終身一次免費碳13尿素吹氣法檢驗。若檢測結果為陽性，將協助轉介或進行醫療處置(如除菌藥物治療或胃鏡檢查等)，以確認是否有胃潰瘍或癌前病變。縣府衛生局提醒民眾，符合條件之民眾自115年起，可至轄內衛生所或合約醫療院所，安排免費幽門螺旋桿菌檢查，並依結果追蹤治療，邀請鄉親及早篩檢、健康生活，一起守護腸胃，保「胃」幸福！
縣府衛生局長陳南松提醒民眾，無論年齡、職業或健康狀況，都應重視腸胃健康與癌症風險。特別是有胃病史或家族病史者，更應定期檢查，雖然胃瘜肉相當常見，但仍不可掉以輕心，尤其增生性與腺瘤性胃瘜肉具有較高的癌化風險，一旦發現應及早治療，避免病情惡化。再次呼籲民眾可從日常生活中落實「保胃5撇步」，遠離胃癌風險：
1. 及時檢查：如有胃痛、腹脹、黑便、食慾不振等腸胃不適症狀，應立即就醫；有胃癌家族史者，更應定期接受檢查。
2. 良好飲食習慣：避免共杯共食，落實公筷母匙習慣，降低幽門桿菌傳染風險。
3. 健康飲食：避免食用過多醃製、煙燻、油炸、生食或精製糖食品，多攝取新鮮蔬果，低鹽低脂飲食，遠離高加工、高鹽食品。
4. 規律運動：每週至少3次運動、每次20分鐘以上，促進免疫與消化機能。
5. 遠離菸檳酒：戒除菸品、檳榔及避免過量飲酒，有助降低胃部慢性刺激與致癌風險。（照片記者 謝雅情翻攝）
