感染性主動脈瘤發生增3倍

▲感染性主動脈瘤是由病原體入侵主動脈，導致血管壁壞死、破裂的罕見疾病，若未即時治療，死亡風險極高。（圖／長庚醫院提供）

[NOWnews今日新聞] 血管內微創支架修補在台灣經由健保給付後，逐漸普及。而林口長庚醫院最新研究顯示，對於感染性原發性主動脈瘤治療，開放手術雖初期風險略高，但長期存活率明顯優於支架手術；相關研究已發表在心臟學界重量級期刊「歐洲心臟學會期刊(European Heart Journal)。

感染性原發主動脈瘤少見 醫：致死率極高

林口長庚紀念醫院心臟血管外科主任、巨量資料及統計中心主任陳紹緯指出，感染性原發主動脈瘤是一種相對少見，但致死率極高的重大血管疾病。醫師指出，因病原體，如細菌入侵主動脈，導致血管壁壞死、破裂，若未即時治療，死亡風險極高。

廣告 廣告

林口長庚醫院分析，台灣2001至2021年間共1萬9324名主動脈瘤住院患者，透過長庚醫學資料庫病例資訊，進行以人工智慧驗證的診斷演算法，成功於台灣國家級醫療資料庫辨識出2387例感染性主動脈瘤個案。

陳紹緯提到，研究首次大規模評估感染性主動脈瘤的3種治療策略，包括開刀手術移除病灶並重建血管、血管內微創修補及保守藥物治療在真實世界中的成效差異。

陳紹緯表示，雖然血管內微創修補逐漸盛行成為臨床常見選擇，但研究顯示，其治療效果存在時間差異。醫師說，血管內微創修補在住院階段儘管死亡率較低，長期來看，5年與10年的全因死亡風險卻均高於開放手術，且未來需要再次處理感染的風險也更高。

▲感染性主動脈瘤3種主要治療方式包括開刀手術、血管內微創修補以及保守藥物治療，不同方法各有適用情況。（圖／長庚醫院提供）

感染性主動脈瘤逐年攀升 腎病患者風險高

林口長庚心臟麻醉科醫師張峰誠說，研究也顯示感染性主動脈瘤在台灣的發生率逐年增加，患病人數自2001年至2021年約提升至3倍之多。

張峰誠提及，患者以高齡男性為主，平均年齡73.8歲，男性佔77.6%。研究也同時發現，感染性主動脈瘤患者超過一半患有慢性腎病，且近一成為透析患者，而台灣整體洗腎率相較其他地區較高，突顯腎功能障礙可能是感染性主動脈瘤的重要危險因子，並且須格外留意相關風險。

對於目前臨床上過度傾向微創治療的國際趨勢，陳紹緯認為，研究中也提出明確提醒，感染性主動脈瘤並非單純血管疾病，而是全身感染表現的一部分，若僅靠微創血管內支架穩定破口而未徹底清除感染病灶，仍可能會有長期併發症與反覆感染風險。

陳紹緯提到，儘管微創血管內支架在急性期可作為「應急橋接策略」以暫時穩定病人、避免破裂，但唯有開放手術能徹底清除感染組織、達成根本治癒。

對於非手術重大高風險的患者而言，研究提供了堅實證據，支持以開放手術在適當患者作為首選治療策略，陳紹緯提到，有助於矯正當前臨床實務中對微創過度依賴的現象。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

突然斷電睡著！繪本揭「嗜睡症」真實故事 醫：常被誤認懶散

67歲婦「無痛血尿」竟罹癌！醫檢查揪出5公分腫瘤

22歲女腹瀉、血便2年！長庚醫院揪出「無毒梭菌」惹禍