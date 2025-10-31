感染性主動脈瘤發生多3倍！ 林口長庚研究「這治療」優於支架手術 153

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣健保自從2010年給付血管內微創支架修補之後，逐漸普及，並取代傳統開放手術成為臨床常見選擇，不過，林口長庚醫院今（31）日發表最新研究成果指出，對於感染性原發性主動脈瘤治療，開放手術雖然初期風險略高，但長期存活率明顯優於支架手術。研究也發現，感染性主動脈瘤發生率逐年增加，患病人數提升三倍之多。

林口長庚此研究已發表於2025年7月心臟學界期刊「歐洲心臟學會期刊（European Heart Journal）」，研究團隊強調，不僅展現台灣健保大數據在國際臨床研究中的策略優勢，更為此重大疾病之治療策略提供關鍵證據，有望改變未來國際治療指南與決策思維。

林口長庚醫院心臟血管外科主任、巨量資料及統計中心主任陳紹緯指出，感染性原發主動脈瘤是一種相對少見但致死率極高的重大血管疾病，是因病原體（如細菌）入侵主動脈，導致血管壁壞死、破裂，若未即時治療，死亡風險極高。過去由於缺乏大型資料研究，治療決策一直存在重大爭議。

研究團隊分析台灣2001至2021年間、共1萬9324名主動脈瘤住院患者，透過長庚醫學資料庫病例資訊，進行以人工智慧驗證之診斷演算法，成功於台灣國家級醫療資料庫辨識出2387例感染性主動脈瘤個案。

研究團隊並首次大規模評估感染性主動脈瘤的三種治療策略，包括開刀手術（移除病灶並重建血管）、血管內微創修補（經導管置入支架封閉動脈瘤）以及保守藥物治療（使用抗生素控制感染）在真實世界中的成效差異。

陳紹緯說，雖然血管內微創修補逐漸盛行成為臨床常見選擇，但研究顯示其治療效果存在時間差異。血管內微創修補在住院階段儘管死亡率較低，但長期來看，5年與10年的全因死亡風險均高於開放手術，且未來需要再次處理感染的風險也更高。

陳紹緯表示，反觀開放手術雖初期風險略高，但長期存活率明顯優於其他方式。此外，僅接受抗生素治療的病患，其死亡率始終最高，突顯「保守觀察」並非穩當選項。

林口長庚醫院心臟麻醉科醫師張峰誠說，研究也顯示，感染性主動脈瘤在台灣的發生率逐年增加，患病人數自2001年至2021年約提升至三倍之多。患者以高齡男性為主，平均年齡73.8歲，男性占77.6%。

張峰誠說，研究也發現，感染性主動脈瘤患者超過一半患有慢性腎病，且近一成為透析患者，而台灣整體之洗腎率相較其他地區較高，突顯腎功能障礙可能是感染性主動脈瘤的重要危險因子，並且須格外留意相關風險。

