感染性主動脈瘤 開刀更能救命

感染性原發主動脈瘤是一種少見但致死率極高的重大血管疾病，近年臨床治療傾向血管內微創修補，林口長庚最新研究發現，傳統開放手術長期存活率更好，應作為首選治療。此研究為亞洲第一篇針對感染性主動脈瘤治療與預後，進行長期追蹤的代表性研究，今年7月刊登於《歐洲心臟學會期刊》。

林口長庚紀念醫院心臟血管外科主任陳紹緯說明，感染性主動脈瘤是病原體入侵主動脈，導致血管壁壞死、破裂，若未即時治療，死亡風險極高。治療方式包括開刀手術、血管內微創修補及保守藥物治療，血管內微創修補2010年經健保給付後逐漸普及，取代傳統開放手術成為臨床常見選擇。

研究分析台灣2001至2021年間，共1萬9324名主動脈瘤住院患者、辨識出2387例感染性主動脈瘤個案，首次大規模評估感染性主動脈瘤的3種治療策略，發現血管內微創修補雖可減少住院死亡，但若病況允許，傳統開放手術才是長期存活率與感染控制率表現最佳的選擇。

陳紹緯說明，血管內微創修補住院階段死亡率較低，但長期5年與10年的全因死亡風險，均高於開放手術，未來再次感染風險也更高。傳統開放手術初期風險略高，但長期存活率明顯優於其他方式。至於僅接受抗生素治療者，死亡率最高，顯示保守藥物治療非穩當選項。

陳紹緯提醒，感染性主動脈瘤並非單純血管疾病，微創血管支架可作為急性期應急策略，暫時穩定破口，但若未徹底清除感染病灶，仍可能有長期併發症與反覆感染風險；只有開放手術能徹底清除感染組織、重建血管，對於非手術重大高風險患者，是首選。

林口長庚心臟麻醉科醫師張峰誠指出，研究顯示我國感染性主動脈瘤發生率逐年增加，20年提升逾3倍，患者以高齡男性為主，且過半有慢性腎病，近1成為透析患者，腎功能障礙可能是感染性主動脈瘤的重要危險因子，須格外留意相關風險。