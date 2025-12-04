感染性疾病資料庫建置中！盼搶進亞洲前三 跨國合作助防疫一臂之力

全球體外診斷市場達1365億美元。（圖／ＴＶＢＳ）

國家感染性疾病資料庫（NIDB）正在建立中，預計最快2027年能夠營運，期許成為亞洲前三大感染性疾病資料庫。此資料庫將系統性收集各類病原體檢體並提供保存技術服務，不僅限於新冠病毒，還包括細菌、黴菌及真菌等多種病原。國內生技廠商對此表示高度期待，認為完善的資料庫將加速試劑開發流程，提升產品效能，並強化台灣在國際體外診斷市場的競爭力。

「國家感染性疾病資料庫」建置中。（圖／ＴＶＢＳ）

新冠疫情過後，台灣生技業者開始轉型，從傳染性疾病檢測轉向更廣泛的臨床應用。生技公司試劑研發部研發經理施鈞喨表示，他們公司已從傳染病標記轉向開發常見的生化試劑、血液或癌症篩檢標記，宗旨是開發伴隨性的快篩試劑，優化臨床判斷。他們的策略是從先進國家的醫療查驗登記開始執行，希望能成為當地國家的品牌製造商，眼光不只放在國內，更放眼國際市場。

快篩試劑研發。（圖／ＴＶＢＳ）

國衛院感染症與疫苗研究所副所長羅秀容指出，診斷試劑廠商在開發過程中，需要有病原體樣本來做測試，包括引起疾病的病原體和不會引起疾病的對照組，以證明診斷試劑的準確性和專一性。然而，過去台灣缺乏一個國家級的專責單位來負責收集這些病原體，廠商必須到處尋求樣本，有時甚至在全台灣都找不到特定的病原體。為解決這個問題，國衛院打造了「台灣醫盾」，也就是國家感染性疾病資料庫（NIDB）。羅秀容進一步解釋，他們不僅在疫情期間收集相關病原體，在平時也會收集世界衛生組織（WHO）或台灣食品藥物管理署（TFDA）公告的相關病原體，為未來可能發生的疫情做充分準備，以便能夠快速協助產業發展。同時，國衛院已與兩大國際組織建立合作關係，正式成為「國際菌種聯盟」及「亞洲菌種聯盟」成員。藉由跨國資料共享，一旦發生跨國重大疫情，就能及時掌握病原資訊，對防疫工作提供重要助力。

體外診斷市場的商機相當可觀。根據調查，國際市場規模從2024年的1219.6億美元，預估成長至2025年的1365.5億美元，複合年成長率達12%。完善的資料庫將為台灣廠商在這個龐大市場中提供競爭優勢。施鈞喨認為，如果資料庫收集得夠完整，台灣廠商在開發試劑的過程中就能更容易取得樣本，不必從國外購買，縮短開發時程。此外，檢體資料庫的多元性也能讓廠商在試劑開發初期設計得更完整，提高試劑的包容性。生醫公司執行長鄭又瑋表示，過去他們只能透過與各別醫院獨立合作，取得實際的檢體或病原菌來做驗證，但現在透過整合的平台，能大幅提升效率。這樣一來，產業就能花更多時間和資源在新產品開發，或是開發更符合實際需求的產品。

新冠疫情的經歷讓台灣生技業者體認到，防疫軍火庫必須靠日常的超前布署，才能在疫情發生時快速應對。國家感染性疾病資料庫的建立，正是這種防患未然思維的具體實踐。

