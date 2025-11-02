感染新冠肺炎還要隔離？ 詐團瞎掰有「特效藥」要騙21萬元

〔記者王冠仁／台北報導〕7旬王姓老翁透過網路認識1名自稱是「美美」的女網友，雙方甜言蜜語，不久後更聲稱要搭機來台跟王共度餘生。不過，「美美」事後聲稱來台時在機場遭驗出感染新冠肺炎被隔離，她父親已經購買每劑7萬元、共3劑要價21萬元的特效藥，要王幫忙支付，甚至還說如果騙王「我全家死光」。王跑到銀行要匯款，幸虧警方及時攔阻他落入陷阱。

保七總隊第一大隊發布新聞稿公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，詐騙集團會假借「感情交往」名義，以甜言蜜語博取信任後索取金錢，例如以生病、投資、寄送禮物遭海關扣留等理由行騙。民眾若遇到網友要求匯款，務必保持冷靜、提高警覺，可撥打165反詐騙專線查證。

警方調查，王姓老翁先前透過手機通訊軟體，輾轉認識1名自稱是「美美」的女網友，對方每天對他噓寒問暖、親切關懷，發動柔情攻勢取得信任，兩人不久後就用老公、老婆互稱。他沒發現對方是詐騙集團成員，還以為遇上「臨老入花叢」的好事，樂得春風滿面。

不過，「美美」不久後就聲稱要搭機來台灣跟王共度餘生，但隨後又傳訊息給他，表示入境桃園機場時被檢疫人員發現感染新冠肺炎，被載去醫院隔離。「美美」還騙他，已經先請父親購買每劑7萬元的特效藥共3劑，但因為身上錢不夠多，希望他能幫忙匯款。

王察覺異狀，「美美」居然還傳訊息聲稱「我都跟你發毒誓了」、「要是有任何欺騙你的事情我全家死光」。王最後被突破心防，隨即前往住家附近的台灣銀行苗栗分行，打算提領15萬元，再加上自己手邊的6萬元，要湊足21萬元。

行員關懷提問時發現異狀，通報保七警方，員警隨即趕來釐清始末，這才發現王落入假交友詐騙陷阱。員警為了讓他清醒，除了苦心勸說，最後更要他直接打電話給「美美」；對方接通後一聽到員警表明身分，立刻掛斷電話，他這時才大夢初醒，發現自己受騙。

警方指出，中央流行疫情指揮中心早在2023年3月就宣布，取消感染新冠肺炎強制隔離的規定。詐騙集團到2025年時居然還在用「老話術」，相當誇張。

