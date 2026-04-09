感染沙門氏菌怎麼吃？營養師揭「飲食重點」 這些食物千萬別碰

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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最近傳出多人到市場買春捲，感染沙門桿菌，導致上吐下瀉的新聞，嚴重的話，甚至可能致命！

沙門氏菌從哪來？ 蛋類風險更高

許恬維營養師的健康食光指出，其實在台灣，沙門氏桿菌一直是引起食物中毒的主要原因之一，主要多跟肉類還有蛋類相關食品有關。沙門氏桿菌存在於動物的腸道與糞便中，在屠宰過程中，如果肉品不小心接觸到腸道內容物，便會造成污染，尤其雞、鴨等家禽有泄殖腔，產蛋跟排泄是同一個開口，蛋品會直接接觸禽類的糞便，加上我們有時會吃吃不熟的蛋，像是壽喜燒喜歡沾取生蛋液一起吃、或是豬排半熟蛋蓋飯。

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而我們一般知道肉類要煮熟，所以一般來說蛋品更有可能造成感染，不過如果沒有注意衛生，仍可能因為家畜的肉污染各類食物。

感染後症狀明顯 嚴重恐危及生命

一旦中招，通常在6到72小時內會爆發劇烈腹痛與腹瀉（可能帶血或黏液）、高燒不退、寒顫、噁心、想吐。對於幼兒或長輩，甚至可能引發脫水或嚴重的併發症，絕對不能輕視！

不慎感染怎麼吃？ 以溫和飲食為主

如果不慎感染，飲食應遵循 「水分優先、溫和低渣」：

1、首重補水：少量多次飲用電解質水，預防脫水

2、清淡飲食：選擇白粥、白吐司、蒸蛋（全熟）或去皮雞肉

3、避開地雷：暫時遠離乳製品、油炸物與辛辣調味，減少腸胃負擔

居家防護關鍵 避免交叉污染

1、洗蛋是關鍵：購買非洗選蛋，料理前務必先清洗蛋殼，避免敲開時細菌掉進蛋液

2、生熟食分開：準備兩套砧板與刀具，徹底切斷交叉污染的路徑

3、煮熟食物：沙門氏菌經過加熱即死亡，所以食物至少60度C煮20分鐘以上，更可以確保無感染風險

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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