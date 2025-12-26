感染阿米巴原蟲！廣達女副理室內衝浪猝死 家屬求償1464萬吞敗

記者楊忠翰／台北報導

廣達田姓女副理在浪極光室內衝浪後感染福氏阿米巴原蟲而亡。（圖／業者提供）

新北市1名38歲田姓女工程師，2023年間體驗室內衝浪，5天後感染福氏阿米巴原蟲，引發急性腦膜炎而亡，田女父母主張，業者管理水質不當，遂提告求償逾1400萬元，業者辯稱，衛生機關抽驗池水後，裡面並無阿米巴原蟲，亦無其他顧客感染，新北地院認為，難以證明田女感染來源，因此判業者免賠，全案仍可上訴。

據了解，田女為廣達電腦公司副理，2023年7月21日前往新北市浪極光水上遊樂場，購票體驗室內衝浪；同月26日，田女出現頭痛症狀，2天後發燒住院；同月30日，田女病情加重，不但轉到加護病房觀察，還做了腦室外引流手術，8月1日，田女因急性腦膜炎合併急性心肌炎宣告不治。

廣告 廣告

檢警相驗後發現，田女是感染福氏阿米巴原蟲而亡， 田女父母主張，女兒生前只到過「浪極光」玩水，新北市府衛生局稽查「浪極光」池水，餘氯濃度未達可抑制病菌及阿米巴原蟲生長標準，亦欠缺清潔與檢測紀錄，業者明顯疏於管理場館水質，害女兒感染致命寄生蟲慘死，遂要求業者及公司連帶支付醫藥費、喪葬費、精神慰撫金及3倍懲罰性賠償金，總計1464萬餘元。

業者表示，田女父母提告過失致死案均不起訴，場館每天不間斷過濾水質、自動加氯，衛福部疾管署抽檢場館，僅在地下室機房低窪處驗出阿米巴原蟲陽性反應，顯示田女玩水的衝浪區水質無虞，同一時間戲水的百餘名顧客，亦未出現感染情形，衛生局驗出的餘氯濃度，還高於一般住家的自來水，無證據證明田女感染與場館有關。

業者強調，田女何其不幸，場館也因此停業，但田女感染一事，與個人體質或運氣好壞無關，而是場館戲水區真的沒有阿米巴原蟲；除此之外，田女父母投資及存款，足以維持生活開銷，還有2名子女扶養，因此請求免賠或減少賠償金額。

法官指出，事後衛生局稽查浪極光場館水質，大池餘氯濃度僅剩0.87ppm，但當時場館接近打烊時間，業者正在放水，尚未補充氯粉，難以推論田女衝浪時，戲水池內確有福氏阿米巴原蟲，而且疾管署也沒驗出福式阿米巴原蟲。

法官認為，儘管田女父母告贏保險公司，並獲賠200萬元，但田女感染福氏阿米巴原蟲，無法證明與業者疏失及場館水質有關，因此判業者及浪極光公司免賠，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

監視器沒拍到！誠品南西店被貼恐嚇紙條 中山警採驗指紋追身分

搭捷運弄丟悠遊卡！醉翁出不了站暴走 揮雨傘腳踹踢破壞閘門

揚言殺更多人！誠品南西店被貼恐嚇紙條 中山警調監視器追查中

七旬婦遭推擠摔傷！他搭捷運遭旁人擦撞 雨傘敲牆全車乘客奔逃

