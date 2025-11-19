感染、重症納部定專科 耳鼻喉科同步更名引關注

衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，進一步強化專科醫師訓練與管理。(資料照，記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部近日預告修正「專科醫師分科及甄審辦法」草案，進一步強化專科醫師訓練與管理，此次修法重點包括耳鼻喉科更名為「耳鼻喉頭頸外科」，並將感染科、重症醫學科從次專科調整為部定專科，預告期60天。

其中耳鼻喉科改名引發網友討論，甚至擔心以後感冒不能再去看耳鼻喉科。衛福部醫事司副司長劉玉菁今(19日)表示，相關醫學會多年前就已改稱「耳鼻喉頭頸外科」，新名稱更符合實際診療內容，也與國際一致。

她強調，更名完全不影響民眾就醫，台灣沒有硬性規定哪一科醫師只能看哪類疾病，像是成人感冒去看兒科也很常見。若未來正式公告，現行醫師證書與診所招牌都不需更換，只有新設或換證時才會使用新名稱。

另一項變動則是感染科與重症醫學科納入部定專科。劉玉菁說明，部定專科的訓練、資訊登錄及容額規劃均由國家統籌，有助更精準配置人力。COVID-19疫情期間就凸顯專業人力的重要性，此次調整是為提升我國醫療體系韌性，讓感染防治與重症醫學的專業從訓練端就納入國家規劃，改善人力配置並強化病人照護品質。

