感染RSV 痰稠如「拔絲地瓜」塞幼兒支氣管恐致命！年末群聚恐釀RSV傳播鏈
年末已至，從耶誕城、跨年晚會一路到農曆春節團圓，全台籠罩在歡慶氛圍中，許多家長也規劃帶著家中寶貝出遊，感受佳節氣氛。然而，在人潮擁擠、互動頻繁的場合中，隱形的健康殺手「呼吸道融合病毒（RSV）」正伺機而動。李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提醒，許多家長誤以為讓孩子多接觸外在環境能「訓練免疫力」，殊不知對嬰幼兒而言，RSV引發的重症風險遠超想像。台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長暨新光醫院小兒科主任穆淑琪醫師指出，RSV傳染力驚人，約為流感的2倍多，加上嬰幼兒氣管細小，一旦感染易造成嚴重呼吸道阻塞。目前已有RSV長效型單株抗體可預防，家長應把握接種時機，為寶寶建立長期保護傘，切勿讓原本開心的假期變成全家在病房輪班照護的惡夢。
穆淑琪醫師分享臨床上一名令人印象深刻的案例，該個案是一對30週出生的早產兒雙胞胎。媽媽原本以為孩子出生時已接種過健保給付的短效型單株抗體，應該萬無一失，豈料在寶寶10個月大時，因保護力消退，正好遇上病毒流行期，兩個寶寶接連感染RSV住院。其中一個孩子甚至因為喘鳴嚴重、痰液阻塞，必須使用高流量氧氣鼻導管治療，住院長達一週。看著孩子身上插滿管線、呼吸困難的模樣，媽媽自責又心疼，全家人更為了輪流照顧而身心俱疲。穆淑琪醫師表示：「這位媽媽在孩子康復出院後，第一件事就是主動詢問並接種長效型單株抗體，因為她希望能把防護網補齊，不想再經歷一次這種煎熬。」
RSV來敲門、痰恐濃稠如拔絲地瓜塞住嬰幼兒呼吸道 感染後氣喘風險飆升3倍
穆淑琪醫師說明，RSV在群聚環境下的傳播力極強，一名感染者在密閉空間中可能傳染給5個人，這在托嬰中心或家族聚會中尤為常見。與一般感冒不同，RSV感染後會產生極為黏稠的痰液，穆淑琪醫師生動形容：「那種痰就像『拔絲地瓜』一樣黏性極強，會『牽絲』，容易卡在嬰幼兒細小且還在發育的支氣管內，導致寶寶咳得臉紅脖子粗，甚至出現嘴唇發紫、呼吸暫停的缺氧徵兆。」這對於無法自主咳痰的嬰幼兒來說，極易引發呼吸衰竭，嚴重者需住進加護病房使用呼吸器治療。
穆淑琪醫師強調，RSV的可怕不僅在於急性期的重症風險，更在於長期的健康衝擊。穆淑琪醫師根據臨床經驗指出，感染過RSV的嬰幼兒，未來罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，這對孩子未來的呼吸道健康是一大隱憂。
迷思1：接觸病毒可以培養免疫力？RSV無終身免疫 三歲前嬰幼兒二次確診風險達三成
許多家長仍存有「免疫負債」的迷思，認為應該讓孩子多出門、多接觸病毒來產生抗體，可以幫助孩子自然的獲得面對疾病的免疫力，甚至誤以為「只要染病過一次，就能終身免疫」。對此，穆淑琪醫師疾呼：「這是一個危險的迷思！特別是對於一歲以下的嬰幼兒，他們的免疫系統尚未成熟，若沒有直接提供抗體給孩子們，就要他們面對RSV這種呼吸道健康大魔王，如同沒有為戰士裝備好武器，就要他們越級打怪，無疑是讓孩子置身險境。」
穆淑琪醫師進一步警示，RSV與水痘不同，感染後並不會產生終身免疫力，約三分之一的兒童在三歲前會發生「二次感染」，甚至在同一個季節中重複確診。這意味著，讓嬰兒透過「自然感染」來獲取抗體，不僅需承擔第一次感染RSV時高達流感16倍的住院風險，更無法保證未來的安全。
迷思2：寶寶「白白胖胖」就是抵抗力好？！RSV併發「低血鈉」恐致呼吸暫停危及性命
臨床上另一個常見的家長迷思是：「我的寶寶養得白白胖胖、體重很重，抵抗力應該很好？」穆淑琪醫師特別示警，體重不等於氣管大小。臨床上常見七、八公斤的寶寶，雖然看似發育好、營養充足，但氣管尺寸依然是筆尖般細小，一旦感染RSV，黏稠的痰液照樣會塞住氣管，且這類寶寶在臨床上痰塊更不容易被拍出，照護難度反而更高。
此外，RSV病毒不僅攻擊呼吸道，還可能引發全身性的電解質失衡。穆淑琪醫師解釋，RSV感染易併發「低血鈉症」，這會導致嬰兒出現嗜睡、反應遲鈍，甚至因為呼吸道阻塞配合神經系統影響，發生「忘記呼吸」的危急狀況 。一旦觀察到寶寶連聲咳嗽後「嘴唇發紫、發黑」，代表已經缺氧，必須立刻送急診，嚴重者需住進加護病房使用呼吸器治療 。
預防勝於治療！長效型單株抗體一針即效 為寶寶建立半年以上「即戰力」
假期將至，也有許多家長計畫帶孩子出國旅遊。穆淑琪醫師提醒，國人最常去的日本、韓國這類溫帶國家冬季室內外溫差大，且處於病毒活躍期，若在國外染疫，醫療照護將是一大難題。建議有這類旅遊計畫的家庭，更應思考家中寶貝的RSV抗體是否仍具有保護力。與其讓孩子赤手空拳面對病毒威脅，更應該主動接種長效型單株抗體，直接為寶寶穿上長達半年以上的「防護裝備」，才是科學的防疫觀念。
穆淑琪醫師建議分析，過去針對RSV僅有短效型單株抗體，且健保目前僅給付高風險嬰兒；如今已有「長效型單株抗體」可供選擇。不同於疫苗需要等待身體產生免疫反應，單株抗體就像是直接給予寶寶一套「現成的防護裝備」，注射後能立即在體內發揮作用，並提供長達半年以上的保護力，剛好能覆蓋整個出遊季。
穆淑琪醫師強調：「無論是剛出生的新生兒，或是像上述案例中曾經接種過短效抗體但已過保護期的早產兒，甚至是即將進入托嬰中心、計畫出國旅遊的嬰幼兒，都建議與醫師討論接種RSV長效型單株抗體。」李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會也呼籲，家長的預防觀念應從「被動治療」轉為「主動防護」。在規劃聖誕、跨年或春節行程時，除了打包行李，更別忘了幫寶寶打包「健康防護」。特別是一歲以下嬰幼兒，應優先考量接種長效型單株抗體，降低重症與住院風險，別讓RSV成為全家歡慶假期的破壞者。
圖/衛教懶人圖－年末節慶小心「毒」家大禮！RSV傳染力1人可傳5人
圖/衛教懶人圖－寶寶探索世界的裝備！長效型單株抗體一針守護半年
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為感染RSV 痰稠如「拔絲地瓜」塞幼兒支氣管恐致命！年末群聚恐釀RSV傳播鏈
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 71
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 2 小時前 ・ 17
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 4 小時前 ・ 2
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 4
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 14
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 31
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 11
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 42
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 7
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 7 小時前 ・ 146
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74