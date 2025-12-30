感染RSV 痰稠如「拔絲地瓜」塞幼兒支氣管恐致命！年末群聚恐釀RSV傳播鏈

年末已至，從耶誕城、跨年晚會一路到農曆春節團圓，全台籠罩在歡慶氛圍中，許多家長也規劃帶著家中寶貝出遊，感受佳節氣氛。然而，在人潮擁擠、互動頻繁的場合中，隱形的健康殺手「呼吸道融合病毒（RSV）」正伺機而動。李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提醒，許多家長誤以為讓孩子多接觸外在環境能「訓練免疫力」，殊不知對嬰幼兒而言，RSV引發的重症風險遠超想像。台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長暨新光醫院小兒科主任穆淑琪醫師指出，RSV傳染力驚人，約為流感的2倍多，加上嬰幼兒氣管細小，一旦感染易造成嚴重呼吸道阻塞。目前已有RSV長效型單株抗體可預防，家長應把握接種時機，為寶寶建立長期保護傘，切勿讓原本開心的假期變成全家在病房輪班照護的惡夢。

穆淑琪醫師分享臨床上一名令人印象深刻的案例，該個案是一對30週出生的早產兒雙胞胎。媽媽原本以為孩子出生時已接種過健保給付的短效型單株抗體，應該萬無一失，豈料在寶寶10個月大時，因保護力消退，正好遇上病毒流行期，兩個寶寶接連感染RSV住院。其中一個孩子甚至因為喘鳴嚴重、痰液阻塞，必須使用高流量氧氣鼻導管治療，住院長達一週。看著孩子身上插滿管線、呼吸困難的模樣，媽媽自責又心疼，全家人更為了輪流照顧而身心俱疲。穆淑琪醫師表示：「這位媽媽在孩子康復出院後，第一件事就是主動詢問並接種長效型單株抗體，因為她希望能把防護網補齊，不想再經歷一次這種煎熬。」

RSV來敲門、痰恐濃稠如拔絲地瓜塞住嬰幼兒呼吸道 感染後氣喘風險飆升3倍

穆淑琪醫師說明，RSV在群聚環境下的傳播力極強，一名感染者在密閉空間中可能傳染給5個人，這在托嬰中心或家族聚會中尤為常見。與一般感冒不同，RSV感染後會產生極為黏稠的痰液，穆淑琪醫師生動形容：「那種痰就像『拔絲地瓜』一樣黏性極強，會『牽絲』，容易卡在嬰幼兒細小且還在發育的支氣管內，導致寶寶咳得臉紅脖子粗，甚至出現嘴唇發紫、呼吸暫停的缺氧徵兆。」這對於無法自主咳痰的嬰幼兒來說，極易引發呼吸衰竭，嚴重者需住進加護病房使用呼吸器治療。

穆淑琪醫師強調，RSV的可怕不僅在於急性期的重症風險，更在於長期的健康衝擊。穆淑琪醫師根據臨床經驗指出，感染過RSV的嬰幼兒，未來罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，這對孩子未來的呼吸道健康是一大隱憂。

迷思1：接觸病毒可以培養免疫力？RSV無終身免疫 三歲前嬰幼兒二次確診風險達三成

許多家長仍存有「免疫負債」的迷思，認為應該讓孩子多出門、多接觸病毒來產生抗體，可以幫助孩子自然的獲得面對疾病的免疫力，甚至誤以為「只要染病過一次，就能終身免疫」。對此，穆淑琪醫師疾呼：「這是一個危險的迷思！特別是對於一歲以下的嬰幼兒，他們的免疫系統尚未成熟，若沒有直接提供抗體給孩子們，就要他們面對RSV這種呼吸道健康大魔王，如同沒有為戰士裝備好武器，就要他們越級打怪，無疑是讓孩子置身險境。」

穆淑琪醫師進一步警示，RSV與水痘不同，感染後並不會產生終身免疫力，約三分之一的兒童在三歲前會發生「二次感染」，甚至在同一個季節中重複確診。這意味著，讓嬰兒透過「自然感染」來獲取抗體，不僅需承擔第一次感染RSV時高達流感16倍的住院風險，更無法保證未來的安全。

迷思2：寶寶「白白胖胖」就是抵抗力好？！RSV併發「低血鈉」恐致呼吸暫停危及性命

臨床上另一個常見的家長迷思是：「我的寶寶養得白白胖胖、體重很重，抵抗力應該很好？」穆淑琪醫師特別示警，體重不等於氣管大小。臨床上常見七、八公斤的寶寶，雖然看似發育好、營養充足，但氣管尺寸依然是筆尖般細小，一旦感染RSV，黏稠的痰液照樣會塞住氣管，且這類寶寶在臨床上痰塊更不容易被拍出，照護難度反而更高。

此外，RSV病毒不僅攻擊呼吸道，還可能引發全身性的電解質失衡。穆淑琪醫師解釋，RSV感染易併發「低血鈉症」，這會導致嬰兒出現嗜睡、反應遲鈍，甚至因為呼吸道阻塞配合神經系統影響，發生「忘記呼吸」的危急狀況 。一旦觀察到寶寶連聲咳嗽後「嘴唇發紫、發黑」，代表已經缺氧，必須立刻送急診，嚴重者需住進加護病房使用呼吸器治療 。

預防勝於治療！長效型單株抗體一針即效 為寶寶建立半年以上「即戰力」

假期將至，也有許多家長計畫帶孩子出國旅遊。穆淑琪醫師提醒，國人最常去的日本、韓國這類溫帶國家冬季室內外溫差大，且處於病毒活躍期，若在國外染疫，醫療照護將是一大難題。建議有這類旅遊計畫的家庭，更應思考家中寶貝的RSV抗體是否仍具有保護力。與其讓孩子赤手空拳面對病毒威脅，更應該主動接種長效型單株抗體，直接為寶寶穿上長達半年以上的「防護裝備」，才是科學的防疫觀念。

穆淑琪醫師建議分析，過去針對RSV僅有短效型單株抗體，且健保目前僅給付高風險嬰兒；如今已有「長效型單株抗體」可供選擇。不同於疫苗需要等待身體產生免疫反應，單株抗體就像是直接給予寶寶一套「現成的防護裝備」，注射後能立即在體內發揮作用，並提供長達半年以上的保護力，剛好能覆蓋整個出遊季。

穆淑琪醫師強調：「無論是剛出生的新生兒，或是像上述案例中曾經接種過短效抗體但已過保護期的早產兒，甚至是即將進入托嬰中心、計畫出國旅遊的嬰幼兒，都建議與醫師討論接種RSV長效型單株抗體。」李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會也呼籲，家長的預防觀念應從「被動治療」轉為「主動防護」。在規劃聖誕、跨年或春節行程時，除了打包行李，更別忘了幫寶寶打包「健康防護」。特別是一歲以下嬰幼兒，應優先考量接種長效型單株抗體，降低重症與住院風險，別讓RSV成為全家歡慶假期的破壞者。



圖/衛教懶人圖－年末節慶小心「毒」家大禮！RSV傳染力1人可傳5人



圖/衛教懶人圖－寶寶探索世界的裝備！長效型單株抗體一針守護半年



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為感染RSV 痰稠如「拔絲地瓜」塞幼兒支氣管恐致命！年末群聚恐釀RSV傳播鏈