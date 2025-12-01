感測器故障害的？ 基隆水仍有油味 水車急支援學校
基隆市 / 綜合報導
基隆河八堵抽水站附近河面上個月27日發現油汙，導致基隆與新北汐止部分區域，自來水出現刺鼻的汽油味。今(1)日是事發第5天，一大早自來水公司的水車也緊急開到受影響的國小，提供學校廚房用水，解決燃眉之急。基隆市府指出，這次油污染事件沒能及時發現，可能和抽水站的油膜感測器故障有關，台水表示事發的當日晚上感測器無法偵測油污，直到現場人員聞到油污味才緊急應變處理，但為時已晚。對此基隆市府強調，最快今日下午就會對台水開罰。
雙手緊緊握住水管，裝滿一大個不鏽鋼水槽後，再換下一個，這裡是基隆安樂區的建德國小廚房的工作人員，連忙將乾淨的水儲存起來，基隆市建德國小廚房工作人員說：「還不會用到這邊，啊先弄，你先處理，先去拿。」
大家分工合作，會急著存水全因上個月27日，基隆河八堵抽水站附近的河面發現油污，不僅民眾用水受影響，就連學校也遭殃，基隆市安心幼兒園職員說：「小心喔，小心。」同樣位在安樂區的幼兒園，也利用橘色大塑膠桶，將珍貴乾淨的自來水好好保存，同一時間市府緊急供應的15箱水也緊急抵達。
孩童家長說：「因為家裡也是住在附近，對啊，所以一定會多少擔心，所以就看政府方面，看能不能夠解決這個問題。」飲用水攸關健康絲毫不能馬虎，基隆市府表示，這次油污染事件沒有及時發現，可能和八堵抽水站油膜感測器故障有關，台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢說：「(油膜感測器是)油污如果浮在水面上，那光線反射之後，那個儀器去偵測到，像這一次的污染物質的話，它其實在表面上幾乎是看不到的，然後它如果是溶解在水中，那油膜感測器是沒有辦法去偵測出來的。」
台水解釋，油膜感應與光線有關，是透過反光的程度來感應，如果不是很厚的話，沒有浮在水面上也偵測不到，這次會出事是因為晚上感測器無法偵測油污，淨水場的人員聞到油污味，才緊急應變處理，基隆市議長童子瑋說：「用水的監測，水公司也責無旁貸。」
被油污染台水卻後知後覺，還得靠人工嗅覺巡查才發現，應變慢了好幾拍，基隆市政府強調，最快今日下午將對台水開罰，究竟台水哪個環節出錯，哪顆螺絲鬆了，還得要好好對外說明。
更多華視新聞報導
基隆河油汙染！自來水公司急運水 台水：商請檢方調查
自來水「汽油味」！基隆河浮油污 環保局：採驗追禍首
謝國樑指油膜偵測器故障 台水：1台正常1台報廢
