感火車來大甲芋見幸福活動登場 湧入上千名民眾共襄盛舉

感火車來大甲芋見幸福活動熱鬧登場，現場湧入上千名民眾共襄盛舉，展現大甲地區豐富的農村魅力與濃厚人情味。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

大甲區農會昨日承辦「感火車來大甲芋見幸福」活動，在大甲火車站日式宿舍前廣場熱鬧登場，現場湧入上千名民眾共襄盛舉，氣氛熱烈。活動結合導覽體驗、食農教育及在地市集，展現大甲地區豐富的農村魅力與濃厚人情味。

活動由大甲區農會總幹事黃瑞祥、理事長紀定豐、常務監事蔡清華主持，台中市議員李文傑、楊啟邦、施志昌、農業部農業金融署署長李聰勇、農糧署中區分署分署長陳尚仁、農糧署中區分署台中辦事處主任陳瑛、台中區農業改良場秘書白桂芳、台中市政府農業局科長黃育珍、警察局大甲分局副分局長卓家興、大甲區長顏金源、太平區長陳柏宏、全國農業金庫副理吳秉??、台中市花卉市場理事主席林坤田、台中市農會林育葦、外埔區農會總幹事李錦東、龍井區農會總幹事林裕議、和平區農會總幹事蕭金木、苗栗縣苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞、大甲區各里長、太平區各里長皆親自出席，立法院副院長江啟臣、立法委員蔡其昌皆派員共襄盛舉。開場由太鼓班及戰鼓表演震撼登場，熱鬧的鼓聲象徵豐收與喜氣，也為整場活動揭開序幕。

現場安排多項精彩活動，包括「走跳玩芋趣」導覽體驗、「農村食農闖關遊戲」、芋頭採收體驗及芋見幸福農特產品展售會，吸引許多家庭親子熱情參與。攤位區展示在地青農精心種植的芋頭、稻米及特色農產品，深受消費者喜愛，現場叫好又叫座。同場並舉行「大甲區芋頭及稻米評鑑頒獎典禮」，公開表揚優秀農友，感謝他們以專業與用心維護在地農業品質。

總幹事黃瑞祥表示，大甲芋頭以香氣濃郁、質地綿密聞名全台，是大甲的驕傲。此次活動不僅是推廣優質農產，更希望民眾能認識農村文化與食農教育的重要性，實踐「吃在地、食當季」的理念，支持友善土地、永續農業。

芋頭節嘉年華活動圓滿成功，吸引眾多遊客及地方居民熱情參與，一同感受大甲芋頭的幸福滋味，現場洋溢歡笑與幸福氛圍，也為秋收季節畫下美好句點。