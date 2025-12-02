感知決策只要0.05秒 義隆電子AI CCTV領先全球達成智慧交通評測高標

左一台灣車聯網產業協會理事長吳盟分、左二中華智慧運輸協會副理事長曾詩淵、左三台灣電動產業車聯盟理事長及義隆電子董事長葉儀晧、右側為中資策會軟體技術院院長蒙以亨。（義隆提供）

12月1日由中華智慧運輸協會 ITS Taiwan 數位轉型推動小組舉辦之「AITS邊緣運算應用成果研討會」中，多位產官學界代表，包含交通部道安司、台北及高雄市政府交通局等。

ITS數位轉型推動小組召集人蒙以亨指出，台灣若要在國際 AI 與智慧交通競爭中取得關鍵位置，「必須以交通AI大數據為基礎，建立完整的AI影像評測標準，打造屬於台灣的邊緣運算評測服務」。

為了能在2029智慧運輸世界大會展現台灣強大的ICT與AI技術實力，資策會攜手公協會提出全球首創的AI CCTV評測機制。因應弱勢用路人安全、無號誌路口安全與闖紅燈預測等需即時反應的交通痛點，AI CCTV能在裝置端直接進行影像辨識，避免雲端運算需壓縮、上傳、解壓等流程所造成 3 秒以上的延遲，大幅提升交通安全效能。

會議中，高雄交通局副局長劉建邦回應近年所有智慧交通專案皆採用AI CCTV做感測及影像辨識，應用包含道路安全、觸動式與智慧型號誌控制等，支持建立評測機制，並提到「如何快速從感測到決策反應是重要能力」；中華智慧運輸協會副理事長曾詩淵提到「希望地方政府將此評測成為未來專案建置CCTV的依據，未來需討論如何將此評測推動至交通部成為政府規範」；台北市交通局處提到「台北市政府近年行人安全警示方案皆是採用邊緣運算取代雲端技術，也期望2029年在台灣所主辦ITS World Congress必須將台灣高科技能力展現出來」。軟體院FAiTH AI評測實驗室也宣布義隆電子成為首家完成FAiTH AI評測的廠商，並以99分的成績展現其技術成熟度與在地實證能力，凸顯AI CCTV在自動駕駛與ADAS發展趨勢中的重要角色。

義隆電子於今年8月在美國亞特蘭大舉辦的智慧運輸世界大會ITS World Congress 中，正式發表自研裝置端（On-Device ） AI CCTV。該方案將 AI 模型直接部署在攝影機端運算，取代高度依賴雲端的傳統架構，不僅符合國際智慧交通設備「走向邊緣」的發展趨勢，更大幅提升系統穩定度，降低對網路與通訊品質的依賴，適用於關鍵路口與高風險場域，更重要的是攝影機從研發的軟硬體及晶片到製造生產完全是台灣製造。

此套產品結合台灣頂尖半導體實力與智慧交通系統整合能力，由義隆自行開發 AI SoC 演算法，打造「從晶片到應用」的完整解決方案。義隆鎖定台灣長期面臨交通安全的問題，例如人行道上行人安全及來車警示；還有無號誌與閃紅閃黃的路口可以預測水平方向及垂直來車可能相撞的危險提出警示；同時可以預測車輛闖紅燈做號誌控制的變更或提出警示。從感知到決策可達毫秒級反應僅需 0.05 秒，導入行人偵測、潛在風險預警，在危險發生前即提前發出警示，爭取關鍵反應時間。

在能源效率上，此套產品含AI 運算僅需約 5W 電力即可完成，耗能約為市場常見方案的 1/10，另低照度感測功能可讓設備無需外加輔助光源，可節省建置後的額外用電，同時兼顧高效運算與節能減碳，契合政府推動的 ESG 與淨零排放政策。而低功耗特性也讓設備在停電等緊急狀況下，可利用路口備援電力維持更長時間運作，強化城市交通基礎建設的韌性。

義隆電子表示，未來將持續與中央及地方政府合作，推動AI CCTV在全台路口與智慧路側設備的應用，從行人保護出發，協助城市在安全、節能與韌性三方面同步升級。



