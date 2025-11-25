「感覺不適」開車時突昏厥！67歲駕駛撞上幼兒園門前女騎士

近日台灣氣溫驟變，已導致多起因身體不適而引發的車禍意外！一名67歲簡姓男子開車時突昏倒，車輛失控撞上45歲陳姓女騎士，騎士僅輕傷，但簡男送醫不治。苗栗也傳出71歲田姓男子領藥時昏倒，所幸熱心民眾輪流施行CPR，再由救護人員使用AED電擊，終於成功救回一命。專家呼籲，老年人、慢性病患者及三高患者於溫差大時，若感不適切勿勉強開車，以免危及自身及他人安全！

「感覺不適」開車一半突昏！67歲駕駛撞上幼兒園前45歲女騎士送命。(圖／TVBS)

在苗栗卓蘭的事件中，四、五名男子圍在一輛轎車旁，緊急拉開車門後抱出一名全身癱軟的男子，並立即將他平躺在地上進行CPR急救，同時有人協助叫救護車。這位失去意識的是一名71歲田姓男子，他在21日當天原本載著妻子前往卓蘭中正路的一家藥局領藥，但剛到門口就昏倒在駕駛座上，嚇得妻子趕緊求救，熱心民眾隨即輪流進行CPR。救護車抵達後，救護人員接手CPR並使用AED，終於使這位71歲的田姓男子恢復心跳。卓蘭消防分隊員蔡志賢表示，現場由高級救護技術人員給予體內注射強心針，患者送達東勢農民醫院後經院方搶救成功恢復心跳。田姓男子從鬼門關前走了一遭，他的家人也十分感謝警消和熱心民眾在黃金時間內的即時救援。

廣告 廣告

苗栗翁開車突昏倒撞人 「輪流CPR」救一命。(圖／TVBS)

然而，台中的67歲簡姓駕駛就沒那麼幸運了。簡姓駕駛於24日晚上6點多開車途中突然感覺身體不適，放掉油門準備滑行到路邊，卻在一瞬間昏倒，直接撞上正在幼兒園門口等著接小孩的45歲陳姓女騎士。目擊民眾表示，救護車人員將駕駛硬拉出來送醫，而當時小孩還沒被接到。車內的簡姓駕駛已失去生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。幼兒園人員描述，車輛是逆向滑過來，最後滑到校園門口。據了解，67歲簡姓駕駛有糖尿病和其他慢性疾病，送醫急救仍不幸身亡，確切死因有待相驗釐清。

「感覺不適」欲停車竟昏倒！67歲駕駛撞上幼兒園前45歲女騎士送命。(圖／TVBS)

近期日夜溫差過大，老年人、慢性疾病患者與三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者更需特別留意身體狀況。如果感到不舒服，千萬不要勉強開車上路，以免危及自身及他人安全。

更多 TVBS 報導

11/22「小雪」 羊肉爐、薑母鴨訂位滿！進補關鍵食物曝

拐杖翁上公車前突跌倒 司機「關門開走」

不要睡！女外送員左轉擦撞男騎士 民眾喊話救命

樓上丟衣物散落路面又砸車！警出動雲梯車入內查看真相曝光

