感覺刺刺的！台中「龍井圖書館」混入30cm眼鏡蛇 1女腳部遭咬送醫

記者林意筑／台中報導

台中市龍井區「龍井圖書館」驚見眼鏡蛇！今日中午12時許，有名41歲女子在一樓書報閱覽室看書時，突然感覺右腳背有刺痛感，發現遭一隻約30公分的眼鏡蛇張口咬下。台中市消防局獲報立即派遣人車前往救援，同步通知農業局廠商到場進行捕蛇作業，順利抓到蛇隻，並將女子送至台中榮總治療，經施打血清女子暫時無大礙。至於詳情有待進一步釐清。

農業局廠商順利抓到蛇隻。（圖／翻攝畫面）

救護人員初步研判，圖書館旁就是大排水溝，雜草叢生加上潮溼，眼鏡蛇可能從水溝溜上來，雖然當時一樓閱覽區的人數不多，但也引起一陣騷動。

更多三立新聞網報導

國道死亡車禍！友人開車自撞翻車 19歲男「噴出車外」頭破當場不治

台中親子活動驚見絕命終結站！遊戲「充氣城堡」消風 吞噬玩耍小朋友

彰化暗夜大火！火舌「堵大樓門口」斷逃生路線 17住戶睡夢被救出

板模工假冒檢警詐640萬！開BMW高調收水又神隱 遭逮辯：一切都是巧合

