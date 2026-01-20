感覺活在自己世界！弒親逆子廖聰賢描述犯案過程超平靜

警方逮捕廖嫌瞬間，是廖嫌情緒起伏最大的一刻。（圖／翻攝畫面）





啃老逆子廖聰賢犯下冷血的蘆洲弒親命案，昨天（19日）晚間在新莊新泰路216巷遭逮，而專案小組後續與廖嫌互動，發現他敘述案發經過即跟他對話時，他都顯得十分平靜，唯獨昨晚遭大批警方圍捕當下，情緒有稍稍起伏，不然情緒上完全沒有波動，看起來就是十足十的宅男，活在自己的世界之中。

專案小組訪查親友、鄰居後發現，36歲廖嫌，退伍後都是當伸手牌，向雙親討錢過活，除了三餐外出買東西吃、買菸抽外，絕大多數時間都躲在家中玩手遊、電腦，現實中鮮有朋友，就連親友也鮮少互動。

廣告 廣告

廖嫌在新莊街頭閒晃。（圖／翻攝畫面）

專案小組更發現，廖嫌僅帶著1千多元出門，逃亡這45小時期間，最大筆的開銷，就是從三重搭計程車到新莊花費200元，抵達新莊後就在體育園區周邊閒晃，口渴就近到超商或是附近市場買水。

最終蘆洲、新莊警方見廖嫌如鬼打牆般，在新莊體育園區周邊巷弄閒晃，便撒下大批警力展開地毯式搜索，並訪查附近住戶、店家有無看過廖嫌，最終在昨天（19日）晚間6時許，將2天沒洗澡，身上惡臭不堪的廖嫌壓制在地。

而專案小組跟他對談，詢問犯案經過等細節時，廖嫌相當十分平靜，宛如再講其他人的事情一般，唯獨情緒有較大起伏的瞬間，就是見到大批警力團團包圍將他壓制的瞬間，其餘時刻都毫無波動，十足十的宅男，活在自己的世界之中。

廖嫌逃亡期間花費最大筆的一筆金額，就是從三重搭計程車到新莊，花費200元。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

啃老兒為何逃到新莊？ 廖聰賢：只想離開蘆洲

雙親賣2百塊蔥油餅才夠給零用錢！ 啃老兒廖聰賢弒親動機曝光

啃老男廖聰賢移送！ 親友捶窗怒吼：殺自己父母對嗎？

