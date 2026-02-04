感謝中和警春節堅守崗位 中和農會率隊慰問

中和農會理事長呂弈陞三日率同常務監事游光照至中和警分局慰問員警執勤辛勞並致贈慰問品。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市警察局今年加強重要節日安全維護工作即將開始，自9日22時起至2月23日24時止，為期十五天以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，加強犯罪偵防、交通疏導及各項貼心為民服務措施，以營造一個「平安、祥和、快樂」的新春假期。

中和地區農會由理事長呂弈陞，率同常務監事游光照，於昨3（日）前往中和警分局慰問員警執勤辛勞，感謝春節期間堅守崗位的員警們，為中和的治安、交通付出，致贈分局每位員警精美慰問品，表達誠摯的感謝，希望藉此機會向中和分局員警加油打氣。

中和警分局長陳宇桓表示，感謝中和地區農會數年來對警政工作的支持及鼓勵，在春節即將來臨，警方將加強執行各項任務要求，強力打擊犯罪、嚴正執法，及交通疏導，就是要讓民眾快快樂樂過好年。