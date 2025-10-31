感謝中央指導抗非洲豬瘟 盧秀燕宣布3大支持措施 13

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今（31）日上午召開記者會，因應豬瘟衝擊，台中市長盧秀燕宣布3大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」力挺產業，並回溯至10月23日起適用，相關補助將加快行政作業，務求資源即時送達第一線，共同防堵疫情。

「疫情關鍵時期，中央與地方攜手合作，感謝中央指導與支援。」盧秀燕表示，市府與中央共同成立前進應變所，在統一指揮下迅速解決問題。以廚餘去化為例，行政院長卓榮泰昨日視察後，肯定市府的處置已明顯改善，證明中央與地方的防疫合作運作順暢。

廣告 廣告

盧秀燕指出，防疫工作需要大規模動員，政府負有防疫責任，但仍需民眾齊心協力，才能將病毒鎖在案場，防止擴散。

盧秀燕宣布，為力挺第一線防疫人員及受衝擊的業者，中市府提出3大支持方案，首要是廚餘進場免處理費，她說明，疫情期間廚餘無法養豬，全國廚餘需另尋去化管道，加重處理業者負擔。為感謝業者辛勞，並鼓勵其妥善清運，此段期間運至指定處理場所將全額免收處理費。

再者，因應廚餘養豬禁令，清運駕駛須將廚餘額外運送至掩埋場或焚化爐，工作極為辛苦。將依據過磅紀錄的噸數，以及駕駛簽名紀錄，每車次補助250元至1500元津貼。

另外，加碼補助豬肉攤商，針對中央昨日宣布對傳統肉商每攤補助3萬元，台中同步跟進，對台中共404攤公有市場的生鮮豬肉攤商，加碼補助1萬5千元，加上中央補助，每攤總計可獲4萬5千元，全國最高。並將簡化行政流程，主動聯繫相關單位，盡快將補助發放到位。

農業部常務次長杜文珍表示，目前全國案例場仍僅有台中這1處，經第2輪精準疫調，全力將病毒鎖定於此，防堵擴散。另該案例場日前環境採樣仍檢出病毒，昨晚30名國軍弟兄已抵達案例場集合，整裝進場執行清潔工作，現場也有台中市動保處22名同仁、兩位前進指揮所專家參與。對於過程中發現大量雜物未清除，已由台中市環保局派車載往焚化廠處理。

杜文珍補充，今晨已再請國防部增派50名官兵支援，目前現場共80名國軍持續清理，待完成環境雜物清除後，現場待命的35名化學兵也將立即進場消毒。另有關市府提出的疫調報告仍由專家分析中，完成後將對外說明。

農業局表示，截至10月30日，已完成152場養豬場健康訪查，昨日另採檢15場、27頭豬隻送驗，結果均為陰性，顯示台中豬隻健康無虞。農業局也每日掌握全市斃死豬數量，目前共掌握12場、20頭斃死豬，PCR皆陰性，並已依規完成化製處理，降低病原擴散風險。

環保局指出，市府依中央指引去化廚餘，以焚化發電與沼氣發電為主、衛生掩埋為輔，臨時開設的垃圾衛生掩埋場已從9處縮減至3處，僅保留文山、沙鹿、后里3處並依規加嚴執行，每50公分廚餘即覆土30公分，每日作業結束後再加厚覆土至少50公分，全面消毒降低野生動物覓食風險，所有車輛也須完成清洗與消毒程序才可離場；同時，10月28日起已開放文山及烏日焚化廠收受養豬廚餘，昨日廚餘進廠焚化量約188公噸，累計已達540公噸，將持續彈性調度各處理設施，穩定去化廚餘。

照片來源：台中市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台中綠黨團赴監院盼釐清市府豬瘟責任 廖偉翔：防疫不是鬥爭

民代批霧峰掩埋場成廚餘海 環保局：依中央指引再加厚覆土關閉

【文章轉載請註明出處】