感謝中市府團隊努力 佛光山惠中寺贈臘八粥

記者張益銘／臺中報導

佛光山惠中寺為感謝臺中市政府團隊長期對市政的努力，今（19）日在臺灣大道市政大樓惠中樓舉辦「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」贈粥儀式，該寺準備數千杯美味的臘八粥、春聯及馬年紅包致贈市府員工。臺中市長盧秀燕代表市府團隊感謝寺方的用心，一碗臘八粥象徵平安、吉祥，是市府同仁每年最期待的溫暖心意。

盧秀燕表示，農曆12月「臘月」象徵一年即將結束，是回顧與感恩的時節。她指出，無論過去一年經歷順境或逆境、喜怒哀樂，都值得感恩。同時，臘月也有祈福之意，象徵新的一年即將到來，期盼明年更好。盧秀燕說，臘月初8為佛教重要節日「法寶節」，佛光山惠中寺多年來均於臘月送上臘八粥，為市民、市府團隊及議會祈福，因此要特別感謝覺居法師與佛光山團隊的持續付出。

盧秀燕指出，臘八粥製作過程相當繁複，師兄師姐們需提前採買、備料、清洗並長時間烹煮，堅持選用新鮮、健康食材，往往連夜準備，只為讓民眾品嚐到最美味的一碗粥。此外，臺中市幅員廣大，惠中寺這周需供應約10萬碗給市民，工程浩大、用心良苦，市府也將以更努力的施政回饋社會大眾。

覺居法師表示，惠中寺每年送上臘八粥，不僅是祝福也是感謝。今年星雲大師春聯主題為「和諧共生、馬到成功」，象徵社會需以和諧為基礎才能共榮，她也以臘八粥多元食材比喻團隊合作，唯有彼此協調、缺一不可，才能成就最佳成果，社會才能共生共榮。覺居法師也肯定市府團隊在盧秀燕帶領下，展現和諧精神，並送上最誠摯的祝福。

會後盧秀燕邀請覺居法師一行前往市長貴賓室協助「換裝」，將今年星雲大師春聯、市府春聯與吉祥物擺設在市長貴賓室，為市民、市府團隊祈福。

秘書處說明，佛光山惠中寺已連續10餘年在市府舉辦此項活動，感謝盧秀燕所帶領的市府團隊認真付出，透過各項政策落實實踐，面對快速變動的社會環境，持續推動跨部門合作。去年執行城市發展建設，臺中綠美圖獲得全球華人最具影響力及設計界最高榮耀的年度最佳設計獎「2025金點設計獎標章」。另「2025臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項」中，衛生局榮獲「健康平等獎」、食品藥物安全處榮獲「韌性與創新獎」、建設局新建工程處榮獲「無礙獎」、都市發展局獲「綠色城市獎」佳作，以及神岡區衛生所獲「活躍獎」佳作；此外，臺中購物節更榮獲世界級美國泰坦創新大獎「白金獎」。

秘書處指出，市府致力串聯社區力量，鼓勵市民參與，以「以人為本」打造公私合作、全民共享特色方案，已成功營造出更幸福與富市生活的大臺中，展現卓越的城市韌性與超強競爭力。市府施政不僅照顧全臺中市民健康生活並著重保障全體員工權益，盼引領市民邁向富市臺中暨幸福臺中的美好願景。

佛光山惠中寺今日在臺灣大道市政大樓惠中樓舉辦「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」贈粥儀式。（記者張益銘攝）

臺中市長盧秀燕回贈市府春聯。（記者張益銘攝）

今年星雲大師春聯主題為「和諧共生、馬到成功」。（記者張益銘攝）

