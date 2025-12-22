感謝全國民眾參與 捷運綠線114年工程成果參訪活動圓滿結束

感謝全國民眾參與，捷運綠線一一四年工程成果參訪活動圓滿結束。（捷工局提供）

記者陳華興／桃園報導

捷運綠線為桃園市政府自辦興建的第一條捷運，自一０七年開始動工至今，已歷經約七年時間。在一一五年即將通車的倒數一年之際，桃園市政府捷運工程局二十日特別邀請全國民眾一同體驗工程團隊一路走來的辛勞與成果。活動期間，市長張善政亦親身蒞臨參與，與民眾一同見證工程的重要進展，並於聖誕節前夕提前向大家獻上祝福。

桃園捷運工程局二十二日指出，綠線是桃園市政府自辦興建的第一條捷運，工程集結來自韓國、日本、德國及國內多支專業團隊共同投入。自一０七年動工以來，每一磚每一鏟，都是透過工程人員的汗水堆積而成。今年度捷運局成果發表特別邀請全國民眾走進捷運工地現場，共同見證捷運綠線從藍圖階段邁入實景成形的重要時刻。

本次成果參訪共規劃三條參訪路線，各具特色。活動從「全國開挖最深的捷運車站」出發，帶領民眾了解捷運與台鐵如何在同一車站內相互交疊，並透過逆打工法克服高達四十公尺的開挖深度挑戰。接著，民眾也近距離參觀捷運隧道施工的重要關鍵設備「潛盾機」，這座重達三百頓、相當於三十頭大象重量的龐然大物，如何在地底二十公尺處，日複一日推進，完成一段一段的捷運隧道。

此外，一一五年即將通車的北段七站中，多段隧道工程已悄然完成，通車後將不再對外開放。此次活動特別安排民眾走入隧道，一揭平時難得一見的工程樣貌，甚至搶先體驗未來即將搭乘的捷運車廂，進行深度導覽。

本次成果參訪活動共辦理七場次，開放報名後短短四十四秒即全數額滿，充分展現民眾對捷運建設的高度關心。參加民眾除來自北北基桃地區外，更有遠從屏東、金門前來的朋友共襄盛舉，顯示捷運綠線不僅是桃園的重要建設，也受到全國矚目。張善政感受到全國民眾的熱情參與，更排除萬難親自加入工程成果參訪行程，與民眾一同走進工地，並在聖誕節前夕，提前向全國民眾祝賀聖誕佳節愉快。