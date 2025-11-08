感謝力推環境永續 陳其邁出席佛光山書展暨蔬博會開幕式

即時中心／顏一軒報導

由高雄市政府與財團法人人間文教基金會共同主辦的「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，今（8）日起至14日於佛光山佛陀紀念館盛大登場。高雄市長陳其邁出席開幕典禮，頒發感謝狀並致詞表示，他表示十分喜悅，感謝佛光山長年推動偏鄉教育平權與蔬食理念，更進一步結合環境永續，成為社會正向力量的典範。

陳其邁指出，打造綠生活不僅符合國際減碳潮流，更重要的是從人心出發，實踐珍惜萬物、惜福的人生觀，這對培養下一代正確價值觀而言，是重要的起點。他也特別感謝佛光山在高雄面臨困難時，總是與市民並肩同行，給予市府最溫暖的支持與協助；他也邀請市民朋友在11月8日至14日期間，一起讀好書、食好蔬、樂好玩，讓書香滿城，讓生活更幸福。

佛光山今日舉行書展暨蔬博會開幕典禮。（圖／高市府提供）

今（2025）年佛陀紀念館特別捐贈好書予高雄市40所學校，並免費邀請3,400名師生參與書展校外教學活動，讓學生透過展覽探索閱讀的樂趣，體驗多元學習的可能，讓閱讀不僅是文字的世界，更是文化、健康與永續生活的實踐。

佛光山書展暨蔬博會開幕式。（圖／高市府提供）

高雄市政府自2013年起與佛陀紀念館攜手舉辦「佛光山書展暨蔬食博覽會」，已成為南台灣具代表性的文化盛事；今年以「天天向上 好看好吃好玩」為主題，響應「世界純素月」，規劃千人茶禪、沉浸式石窟藝術特展等多元活動，從閱讀、蔬食到綠生活，讓民眾在輕鬆氛圍中感受知識的力量與生活的美好；相關活動資訊可至佛光山官網查詢參閱。

陳其邁致詞。（圖／高市府提供）





