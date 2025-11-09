感謝台灣支援能登地震賑災 加賀屋邀蕾普拉歌劇團跨海來台公演

【陳揚盛／綜合報導】為感念台灣支援2024年日本能登震災，日本和倉溫泉加賀屋攜手台灣日勝生加賀屋共同企劃，於今年11/27至11/30邀請擁有華麗風格蕾普拉歌劇團（レプラカン歌劇団）來台，四天共八場演出，將透過融合和洋劇目的精彩內容，傳達對台灣的感謝之情。適逢日勝生加賀屋十五週年慶，期待以文化款待之姿回應旅人長年以來的支持與陪伴，並與北投溫泉博物館、北投湯守觀音祭合作，邀請貴賓共襄盛舉。

2024年元旦，石川縣能登半島遭遇芮氏規模7.6強震重創，滿目瘡痍的景象透過媒體通訊傳至世界各地，位處地震帶的海島台灣，最能體會災後重建的艱辛與孤寂。因此政府及民間發起募款，共湧入超過25億日圓捐款，不僅如此，救難隊及救難物資，甚至到祈願祝福，一道道真摯無聲卻深刻溫暖的關懷越過海洋傳到能登半島，成為重建最堅實的力量。這份「我與你同在」的默契與溫柔，化作一段跨越語言的善意延續，最終幻化為這場感激滿溢的舞台演出，以藝術表達感謝，用行動回應每一份情誼。

蕾普拉歌劇團由夏輝澪恩（夏輝レオン）和御芙圭莉（ゆふきれい）於1999年創立，擁有華麗的歌舞風格，並於今年受石川縣七尾市聘任為復興大使。歌劇團活躍於日本各地的劇院、知名飯店的劇場表演、夜總會表演及各種活動。演出曲目豐富多元，從日本傳統舞蹈、民謠，到拉丁舞、爵士樂、香頌和音樂劇選曲，應有盡有。視覺華麗而典雅，讓各個年齡層的觀眾都為之著迷。

演出曲目橫跨多元領域，展現高度的藝術包容力。蕾普拉歌劇團提供

全團由女性演員組成，無論男角或女角皆由反串詮釋，挺拔身姿、整齊步伐與戲劇化造型交織出舞台上撼動人心的氣場。其風格融合肢體張力與視覺美學，情感濃烈且富節奏感，每次登場皆如一場場美好的心靈藝術饗宴。長年於和倉溫泉加賀屋表演，演出場域為館內舞台限定，對外公開極為稀有。此次來台，首度選址極具日本文化氛圍的北投演出，堪稱文化款待的極致體現。

全團由女性演員組成，無論男角或女角皆以反串方式演繹，呈現獨具魅力的華麗舞台風采。蕾普拉歌劇團提供

本次八場演出將分別於日勝生加賀屋國際溫泉飯店、北投溫泉博物館及七星公園登場，依據場地特性量身規劃主題內容，從劇場式的室內演出到開放空間的戶外展演，呈現歌舞多元而鮮明的舞台風貌。由日勝生加賀屋與和倉溫泉加賀屋攜手日本Asahi(飲品製造商)與JTB(國際旅遊解決方案專家)共同推廣，並協同台北市文化基金會、北投溫泉博物館、主辦湯守觀音祭之社團法人台灣藝起公益協會等公私單位協同合作，不但活絡台日兩國交流加強情誼，亦期待官民合作聯手宣傳以期加乘之效。誠摯邀請社會各界一同參與，於秋日北投共賞這場藝術與情誼交織的文化盛會。

依據場地特性量身規劃主題內容，營造沉浸式觀演體驗。日勝生加賀屋提供

日勝生加賀屋時值十五週年，同時盛大啟動「十分御緣」主題慶典，取日本文化中「15円」所象徵的緣分與圓滿為意象，獻上一路相伴的誠摯回饋。週年慶期間，館內特別設置總價值超過50萬元的日本經典福引搖珠機，其中最大獎「金賞」即為當日免費升等特別室，邀賓客親手轉出好運氣，將好運寫入旅程的註腳。飯店更攜手國泰航空「亞洲萬里通」，推出住房專案多倍里數累積禮遇；並規劃多款週年住房專案，讓每一次造訪皆成為緣分深植的美好記憶。

日勝生加賀屋以推廣日本文化為宗旨，透過藝文交流持續深化文化連結。日勝生加賀屋提供

週年慶期間設置日本經典福引搖珠機，邀賓客親手轉出好運。日勝生加賀屋提供

攜手國泰航空「亞洲萬里通」，推出多倍里數累積禮遇，讓旅程回憶與里程一同延展。日勝生加賀屋提供

