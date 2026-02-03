感謝各界善心 嘉義市舉辦丹娜絲颱風感恩餐會

嘉義市政府昨（2）日晚間舉辦嘉義市丹娜絲颱風捐款感恩餐會，市長黃敏惠率市府團隊出席感謝各界第一時間伸出援手／嘉義市府提供





為感謝各界善心人士、企業與團體於丹娜絲颱風侵襲嘉義市後主動提供資源、物資與善款，嘉義市政府昨（2）日晚間舉辦嘉義市丹娜絲颱風捐款感恩餐會，市長黃敏惠率市府團隊出席感謝各宗教團體、在地企業、公會及基金會代表於114年7月丹娜絲颱風侵襲期間，第一時間伸出援手，提供物資、善款與人力支援，成為市府與市民最堅實的後盾，黃敏惠也期盼持續攜手合作，共同打造更具韌性與溫暖的嘉義市。

黃敏惠表示，丹娜絲風災帶來的衝擊超乎想像，尤其全市逾一萬棵路樹倒伏，影響主要與次要幹道交通安全，市府團隊第一時間啟動「搶通、去化、清理、復原」四階段應變機制，透過跨局處、跨縣市合作，全力投入搶災、清理與修復作業，讓城市儘速恢復正常運作。

但面對龐大復原量能仍備感壓力，所幸各界善心人士及團體即刻伸出援手，捐助資源、給予鼓勵，黃敏惠代表全體市民表達最深的感謝，在各界幫忙下一週內完成道路搶通，讓嘉義市在困境中重新站起來，讓市府與市民看見希望，未來也將帶著這份力量持續前行。

市府表示，所有善款均依「專款專用」原則，妥善運用於丹娜絲風災住屋毀損慰助、身心障礙機構修繕及清潔大隊等相關支援用途，不僅減輕災民負擔，也安定民心，並再次向所有伸出援手的團體與市民表達誠摯感謝。

黃敏惠特別感謝此次風災復原期間，來自各界的溫暖支持與慷慨相助，包括社團法人嘉義市嘉邑行善團、財團法人九華山地藏庵、嘉義市不動產建築開發商業同業公會、嘉義市真如禪寺、啟東實業有限公司、台灣省國際蘭馨交流協會、財團法人蘭馨文教基金會、財團法人台灣省嘉義市城隍廟、財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會、社團法人中華民國嘉義同鄉會聯合總會、相信音樂國際股份有限公司，以及劉輝雄董事長、黃國晃董事長、趙炎洲先生與邱慧珍女士等單位與個人，在關鍵時刻即時伸出援手，挹注資源、凝聚善的力量，成為嘉義市災後復原的重要後盾，讓城市在最短時間內重拾動能、穩健向前。

