感謝員工助避難！誠品12/20休館 女：謝櫃姐引導躲試衣間

台北市捷運中山站旁誠品南西店發生隨機攻擊事件，造成民眾驚恐！事發當晚，百貨公司緊急暫停營業，隔日休館一天。事發地點外已湧現民眾獻花哀悼，寫著「逝者安息」、「傷者康復」等字句的小卡片靠在燈桿上。有目擊者表示，當時聽到有學生喊「有人拿刀」，幸好櫃姐機警引導躲進試衣間，才逃過一劫。誠品百貨也透過內部群組感謝全體員工在危急時刻協助引導顧客疏散避難，降低傷害。

隨機攻擊事件震驚台北市，位於捷運中山站旁的誠品南西店在事發當晚立即暫停營業，並宣布隔天(12/20)休館一日。許多店家在緊急疏散時未能收拾物品，隔日一早趕來整理。事發地點外已湧現民眾獻花哀悼，寫著「逝者安息」、「傷者康復」等字句的小卡片靠在燈桿上，路過民眾紛紛停下腳步，雙手合十致意。誠品百貨也透過內部群組感謝全體員工在危急時刻協助引導顧客疏散避難，降低傷害。

事發地點路旁已擺放數束花朵，小卡片上寫著「逝者安息，傷者康復，盼望安穩」，也有人寫下「望兇手在十八層地獄永恆燃燒」的字句。隨機攻擊發生隔天，不少民眾路過時都會停下腳步，對著擺放花束的地方雙手合十致敬。有住在附近的民眾表示，特地前來獻花哀悼。誠品南西店共有六層樓，一樓設有花店、精品香水、麥當勞等店家，地下一樓為美食街，二樓有服飾與沐浴保養品，三樓則有包包、飾品、鞋店及火鍋店，四樓販售生活日常用品，五樓為書店，頂樓六樓則只有漢堡店、服裝修改室和牙醫診所三間店。

路過民眾停下腳踏車，雙手合十哀悼。（圖／TVBS）

許多店家在事發當下，東西都來不及收拾就被緊急疏散。一位店家人員表示，昨晚突然就被趕走了，今天是特地來收昨天沒收的東西。有香港旅客也因行李放在百貨公司內的置物櫃，被警衛阻止上樓取回，只能等到隔天一早才能取回行李。旅客描述當時看到有些人在跑，警察也趕到現場協助。這起隨機無差別攻擊事件令所有人餘悸猶存。有網友分享，當時正在百貨公司買禮物，聽到學生喊「有人拿刀」，原本準備衝下來，幸好被冷靜的櫃姐攔下，引導躲進試衣間，才得以逃過一劫。誠品百貨也在內部群組發送訊息，感謝全館夥伴、同仁全力配合，導引疏散、緊急避難，降低傷害。

