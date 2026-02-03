即時中心／林耿郁報導

民進黨立委范雲，近期踏上出訪澳洲的旅程；稍早她在臉書發文表示，自己與澳洲國會議員展開交流，討論如何立法反制中國滲透，以免傷害澳洲利益，是跨黨派的集體共識；看到澳洲的情況，讓范雲不禁感嘆「想想台灣」！

國會外交！近期踏上訪澳行程的綠委范雲，稍早在臉書表示，昨（3）晚從坎培拉往雪梨，到旅館時已經晚上9點多，累到沒時間寫文；趁今早行程還沒開始前，先分享這次國會外交的重要任務：當面感謝IPAC國會議員，對台灣的各種堅定支持。

IPAC澳洲共同主席Deborah O’Neill參議員，幾乎年年都會出席IPAC，也非常支持蕭美琴副總統進入歐洲議會發表演說，像個大姊大的溫暖性格，領導了許多與紐澳、大洋洲相關的事務。

范雲指出，當IPAC通過希望會員國國會能通過「反制中國扭曲2758號決議（沒有涉及對台主權等」，Deborah O’Neill一回澳洲就自己親自提案，讓澳洲國會成為全球第一個通過「挺台法案」的國家！

這次能親自在Deborah議員的辦公室與她坐下來聊天，「我們都很開心」，Deborah帶領了范雲等人參觀她溫馨的辦公室，與家人的合照（才發現她剛成為阿嬤，恭喜Deborah!）等。

澳洲是所有民主國家中，最早警覺、也最早立法反制中國滲透的國家；范雲問起這些事時，她表示，這些通過的法律也並不完美。但對澳洲來說，如何防止這些「非民主」的力量滲透、影響澳洲民主，傷害澳洲利益，是最重要的。也因此，支持那些決議，對澳洲很自然、每一個政黨都接受；至此范雲不禁感嘆，「想想台灣」。

離開前，Deborah對范雲說，妳是我上次在布魯賽爾離開前最後一位見到的IPAC成員，又是離開後第一位見到的IPAC成員。「代表我們兩位很有緣分」范雲回應，期待Deborah訪台，「我可以帶她去泡溫泉」；謝謝Deborah對中國的警覺，以及，對台灣的支持！





原文出處：快新聞／感謝國會議員挺台！見澳洲立法防中國滲透 范雲感嘆：想想台灣

