感謝國民黨不推人 高虹安對是否回民眾黨「未鬆口」

涉立委任內詐領助理費的新竹市長高虹安近期二審判決出爐，撤銷貪污罪，她也順利於18日復職，對於國民黨已表態，2026新竹市長選舉確定禮讓高虹安，不會推人選，高虹安今（31日）日專訪表示，非常感謝國民黨肯定施政表現；至於是否競選連任、恢復民眾黨籍，高虹安都未鬆口。

高虹安今接受CNEWS匯流新聞網節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，對於2026九合一選舉，國民黨表態將禮讓現任市長高虹安不推人，使新竹市成為首個「藍白合」縣市，高虹安說，其實還沒有跟國民黨主席鄭麗文與國民黨副秘書長兼秘書長李乾龍談過任何事，但他們表態2026新竹市長選舉由現任優先，非常感謝國民黨肯定施政表現。

高虹安認為，新竹市可能是相較其他縣市長人選的藍白協調，是較無懸念的區域。不過，她還是要早點跟對方討論。

對於是否要競選連任，高虹安仍未鬆口，她說這是人生中很重要的決定，現在仍以先復職、將工作趕上進度，也需跟黨中央、家人討論。

至於是否恢復民眾黨籍，高虹安說，目前民眾黨中央忙於2026選舉推派人選之事，有許多進程在處理，她會在與民眾黨主席黃國昌見面談過之後、尊重黨意，也可能有黨紀、程序等問題。

高虹安提到，當時因助理費案而主動退黨。被問到意願如何，高虹安說，還是要跟黨聊一下，之後再討論恢復黨籍一事，畢竟從起訴、被停權、一審宣判，之前先將退黨申請書送到黨中央，這些事情對黨的風險管控，「我還是有知所進退」。

高虹安強調，新竹市對她的責任更大，市政優先，相信黨也不會覺得這是不對的事情，至於程序上，她確實還沒時間了解，若真的要恢復黨籍的相關程序，還要再了解。

