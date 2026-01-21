感謝國軍守護家園 侯友宜春節勞軍贈慰勞金

《圖說》市長侯友宜於農曆春節將至前夕，今日代表全市市民，親自向駐守新北的國軍部隊贈送慰勞金，感謝官兵一整年來的辛勞與努力，左一民政局長林耀長。〈民政局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】農曆春節將至，新北市長侯友宜於今（21）日代表全市市民，親自向駐守新北的國軍部隊贈送慰勞金。慰勞官兵一整年來的辛勞與努力，國軍輪值戰備，確保國人歡渡佳節，備極辛勞，藉此表達對國軍官兵的敬意和謝意。此外，溫馨叮嚀這幾日氣溫驟降，請各位國軍弟兄、市民朋友多加注意身體保暖，並敬祝新春佳節愉快。

侯友宜表示，新北市長期與國軍保持緊密合作，特別在去(114)年「城鎮韌性（防空）演習」中，從指揮調度、民防動員到整體應變流程，展現高度整合的應變能力，最終獲評為特優單位，成果備受肯定。面對近期國際及兩岸情勢，國軍官兵站在最前線，肩負捍衛和平的重責大任。

他感謝國軍弟兄長期以來對新北市的全力支援，無論颱風期間協助搶救與復原，或在預防非洲豬瘟期間成立災害應變中心，都展現軍民一體的精神，是市府最堅實的後盾。面對氣候變化極端，OHCA案件變多，新北市的OHCA救活率為12%，為全世界第二，這幾日氣溫驟降，請各位國軍弟兄、市民朋友多加注意身體保暖，並敬祝新春佳節愉快。

《圖說》新北市春節勞軍同時表揚20位協助役政有功人員。〈民政局提供〉

民政局長林耀長表示，今天受贈的11個國軍部隊包含：陸軍第六軍團指揮部、國防部資通電軍指揮部、北部地區後備指揮部、陸軍關渡地區指揮部、海軍陸戰隊陸戰六六旅、陸軍特種作戰指揮部、陸軍聯合兵種第二六九旅、憲兵第二0五指揮部、新北市後備指揮部、憲兵指揮部新北憲兵隊、以及陸軍第六軍團第三三化學兵群。今日活動並由新北市軍人服務站及新北市榮民服務處代表觀禮。

此外，同時表揚20位協助役政有功人員，包含9位把關徵兵體檢、確保國軍戰力的醫護人員，以及11位積極投入社會公益、關懷榮民與育幼院的後備團體弟兄與寶眷。

侯友宜特別指出，民眾能安心團圓，要感謝國軍將士的付出，今日邀請國軍重要幹部及官兵代表，就是為了表達誠摯的肯定。

林耀長表示，未來替代役備役將扮演後勤重要角色，去年度共辦理7梯次替代役備役役男EMT-1初級救護員繼續教育，並於林口南勢埔靶場及桃園金龍營區辦理3場次步槍實彈射擊訓練，包含防災救護及治安維護備役訓練，市府去年訓練8000餘名替代役備役，強化救援量能與國防意識，形成「國軍在前，替代役在後」的社會防護網。

他說，市府將繼續支持國軍並密切合作，提供市民安居樂業的家園，並預祝所有國軍官兵新春佳節愉快。