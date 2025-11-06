感謝國軍投入花蓮救災！賴清德手寫3張卡片

▲賴清德手寫3張卡片致贈國軍。（圖／總統府）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，為表達對國軍全力投入災後復原工作的高度感謝與肯定，總統賴清德4日前往桃園武漢、龍駒及龍蟠營區勗勉北部地區救災部隊，並特別手寫3張卡片致贈國軍。

賴清德4日先後前往陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群，除觀賞救災紀實影片，以及聆聽官兵救災心得分享，也致贈手寫感謝卡片，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴清德昨（5）晚在社群媒體中表示，前陣子花蓮的災情，許多國軍弟兄姊妹義無反顧地投入救災，在黑夜裡，為災區點亮希望的光，而也到陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群，感謝國軍的無私奉獻。

賴清德說，他們有人放棄休假、有人婚假中斷，也有人在失去親人後仍毅然投入救災，讓他既欽佩又感動。

賴清德提到，他也特別寫下了卡片，謝謝每一位守護家園的英雄，「國軍是人民最堅定的依靠，也是台灣最可貴的力量，謝謝你們！」

賴清德共寫下3張卡片，第一張內容為，「感謝陸軍特戰指揮部，不畏艱難，第一時間投入搜救行動。你們的勇氣與專業，是國軍的驕傲，也是人民最堅定的依靠」；第二張為「謝謝陸軍33化學兵群，深入災區，執行消毒與環境清理任務。因為你們的全力以赴，守護了民眾的健康」；第三張則是，「謝謝陸軍53工兵群，不畏雨水和沙泥，運用機具及照明設備，為災民點亮回家的路。謝謝你們，給予人民溫暖的依靠」。

